PCPE cumpre mandados em operação nacional contra abuso sexual infantojuvenil

Ação faz parte de mobilização nacional e internacional coordenada pela Polícia Federal para combater crimes contra crianças e adolescentes

Polícia Civil atua na Operação Nacional Proteção Integral IV (Foto: PF)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) participou, nesta terça-feira (28), da Operação Nacional Proteção Integral IV, voltada ao combate de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Segundo a Polícia Federal, que coordenou a operação, foram feitas 44 prisões em flagrante em todo o país.

A ação mobilizou 503 policiais federais, bem como 243 policiais civis de diferentes estados. Em Pernambuco, a operação contou com a atuação de 20 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, sob coordenação do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA).

Em Pernambuco, a ofensiva ocorreu por meio da Operação de Polícia Judiciária “Escudo Digital”, que resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e um mandado de prisão temporária.

As investigações foram conduzidas pelo DPCA em conjunto com a 1ª e a 2ª Delegacias de Polícia de Crimes contra Crianças e Adolescentes, com apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL), por meio do Núcleo de Inteligência do departamento.

A Operação Nacional Proteção Integral IV integra a Operação Internacional Aliados pela Infância VI, que visa combater crimes que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Segundo a corporação, a iniciativa reforça o trabalho de prevenção e repressão a crimes sexuais contra menores, especialmente durante o Maio Laranja, campanha nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

No âmbito internacional, foram cumpridos mandados nos seguintes países: Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai.