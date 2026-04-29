Apac: chuva supera 50mm em municípios do Agreste e da Mata Sul; confira os maiores volumes
A chuva prevista para esta a terça e quarta-feira (29) ficou distribuída entre a Região Metropolina, Zona da Mata Norte e, principalmente, a Mata Sul e o Agreste
Publicado: 29/04/2026 às 07:35
Chuva no Recife (DP)
Choveu forte em várias regiões de Pernambuco desde a terça-feira (28). Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), os maiores acumulados estão distribuídos entre a Região Metropolitana, as zonas da mata e Agreste.
Nas últimas 24 horas, os municípios de Machados e São Vicente Férrer, no Agreste, e Catende, na Zona da Mata Sul, registraram chuva superior aos 50mm.
Palmares e Amaraji, na Mata Sul, e Bonito, no Agreste, ficaram acima dos 45mm.
Gravatá, Agreste, Igarassu, Região Metropolitana, Timbaúba, Mata Norte, e Joaquim Nabuco, Mata Sul, ficaram um pouco abaixo, mas com acúmulos superiores a 40mm.
Manhã desta quarta (29)
Entre as 6h e 7h desta quarta, choveu bastante em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.
Em apenas uma hora, segundo o painel de monitoramento da Apac, o município registrou 30,4mm.
No Recife, a chuva não gerou grandes acúmulos. Nas últimas 12 horas, o maior deles foi registrado na plataforma da Apac da UFPE, com 13,01mm.
Confira os maiores acúmulos nas últimas 24 horas
Machados | 51,21 mm
São Vicente Férrer | 51 mm
Catende | 50,61 mm
Palmares | 49,29 mm
Amaraji | 46,4 mm
Bonito | 46,4 mm
Amaraji | 45,8 mm
Gravatá | 44,2 mm
Palmares | 41,97 mm
Igarassu | 41,76 mm
Timbaúba | 40,6 mm
Joaquim Nabuco | 40 mm