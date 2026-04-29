Apac: chuva supera 50mm em municípios do Agreste e da Mata Sul; confira os maiores volumes

A chuva prevista para esta a terça e quarta-feira (29) ficou distribuída entre a Região Metropolina, Zona da Mata Norte e, principalmente, a Mata Sul e o Agreste

Chuva no Recife (DP)

Choveu forte em várias regiões de Pernambuco desde a terça-feira (28). Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), os maiores acumulados estão distribuídos entre a Região Metropolitana, as zonas da mata e Agreste.

Nas últimas 24 horas, os municípios de Machados e São Vicente Férrer, no Agreste, e Catende, na Zona da Mata Sul, registraram chuva superior aos 50mm.

Palmares e Amaraji, na Mata Sul, e Bonito, no Agreste, ficaram acima dos 45mm.

Gravatá, Agreste, Igarassu, Região Metropolitana, Timbaúba, Mata Norte, e Joaquim Nabuco, Mata Sul, ficaram um pouco abaixo, mas com acúmulos superiores a 40mm.

Manhã desta quarta (29)

Entre as 6h e 7h desta quarta, choveu bastante em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

Em apenas uma hora, segundo o painel de monitoramento da Apac, o município registrou 30,4mm.

No Recife, a chuva não gerou grandes acúmulos. Nas últimas 12 horas, o maior deles foi registrado na plataforma da Apac da UFPE, com 13,01mm.

Confira os maiores acúmulos nas últimas 24 horas

Machados | 51,21 mm

São Vicente Férrer | 51 mm

Catende | 50,61 mm

Palmares | 49,29 mm

Amaraji | 46,4 mm

Bonito | 46,4 mm

Amaraji | 45,8 mm

Gravatá | 44,2 mm

Palmares | 41,97 mm

Igarassu | 41,76 mm

Timbaúba | 40,6 mm

Joaquim Nabuco | 40 mm

