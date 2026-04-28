Menino de dez anos encontra arma do pai e atira no irmão mais novo, em Caruaru

Vítima baleada precisou ser levada para o Hospital da Restauração, no Recife, devido à gravidade dos ferimentos

Hospital da Restauração, no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

Um menino de 10 anos atirou no próprio irmão, de apenas 4 anos, nesta terça-feira (28), na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A arma de fogo teria sido encontrada pela criança dentro de casa, após o pai sair para trabalhar.

Segundo as primeiras informações, o disparo atingiu a região das nádegas do menino mais novo. Ele foi socorrido inicialmente para uma unidade de saúde do município, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

O pai dos meninos, um homem de 29 anos, foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. O caso será investigado pelas autoridades.

