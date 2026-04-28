Cozinheiro da Mata Norte é alvo de mandado de prisão em operação internacional da PF contra abuso de crianças
Segundo a PF no estado, o mandado de prisão foi cumprido, nesta terça (28), em Tracunhaém. A Polícia Federal também cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Pernambuco
Publicado: 28/04/2026 às 09:02
Operação é realizada em todos os estados em 15 países (PF)
Um dos mandados de prisão da megaoperação internacional contra abuso de crianças e adolescentes, deflagrada nesta terça (28) pela Polícia Federal (PF), foi cumprido na Zona da Mata Norte de Pernambuco.
Segundo a PF em Pernambuco, o alvo do mandado de prisão preventiva é um cozinheiro de 26 anos.
A captura dele aconteceu em Tracunhaém, onde o suspeito atuava em um restaurante.
A Operação Integral IV também cumpriu dois mandados de busca e apreensão no estado, sendo um em Tracunhaém e outro em Abreu e Lima, no Grande Recife.
A ação
A ação aconteceu em todos os estados brasileiros e em 15 países.
Ao todo, foram cumpridos 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva.
Participam 503 policiais federais (em todos os estados), bem como 243 policiais civis dos seguintes estados:
Pernambuco
Bahia,
Distrito Federal,
Espírito Santo,
Goiás,
Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul,
Pará,
Paraná,
Piauí,
Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul,
São Paulo
Tocantins
Metas
Segundo a PF, a ação faz parte de um trabalho internacional denominado Operação Internacional Aliados pela Infância VI.
Ele é voltado ao enfrentamento de crimes transnacionais que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.
Essa ação internacional está ocorrendo de forma simultânea, nesta terça, em 15 países, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em múltiplas jurisdições.
Foram cumpridos mandados nos seguintes países:
Argentina,
Colômbia,
Costa Rica,
El Salvador,
Espanha,
França,
Guatemala,
Honduras,
México,
Panamá,
Paraguai,
Peru,
Porto Rico,
República Dominicana
Uruguai
“A ação busca integrar forças policiais nacionais e internacionais no combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil, reforçando, no contexto do Maio Laranja, o compromisso com a prevenção e repressão dessas práticas. Em 2026, a Polícia Federal, por meio dos Grupos de Capturas, já cumpriu ao menos 450 mandados de prisão de foragidos por crimes sexuais, reforçando a atuação integrada da instituição no enfrentamento a esses delitos”, informou a PF.
Alerta
Embora o termo "pornografia" ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota, preferencialmente, as expressões "abuso sexual de crianças e adolescentes" ou "violência sexual contra crianças e adolescentes", por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.
Prevenção
A Polícia Federal orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e por adolescentes, como forma de reduzir riscos e de proteger possíveis vítimas.
O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas