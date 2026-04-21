Acusado de abuso sexual contra a enteada é preso em Caruaru nesta segunda (20)

Homem de 34 anos havia fugido para Pesqueira, também no Agreste de Pernambuco, mas foi encontrado e preso por abuso sexual contra a enteada, uma adolescente de 15 anos

Acusado de abusar da enteada estava foragido em Pesqueira (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

Um homem de 34 anos foi preso, na noite desta segunda-feira (20), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, acusado de estupro de vulnerável.

A vítima foi uma adolescente de 15 anos, filha da ex-companheira do acusado, identificado como Paulo Sérgio Araújo.

A mãe e a filha, que sofria abuso há dois anos, prestaram queixa na Delegacia da Mulher de Caruaru na última sexta-feira (17) e o mandado de prisão preventiva foi expedido na manhã da segunda (20).

Conforme a comissária Amanda Lira, o acusado era tido como alvo prioritário da Delegacia da Mulher de Caruaru porque ainda continuava buscando contato com a vítima.

Paulo Sérgio havia fugido, mas foi localizado e preso em Pesqueira, também no Agreste de Pernambuco, a cerca de 84km de distância.