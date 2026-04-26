Operação da PM apreende 28 armas e leva 15 pessoas à delegacias no Grande Recife

Ação intensiva da Polícia Militar aconteceu na sexta-feira (24) e apreendeu, além de armas, munições, carregadores de fuzil, drogas, celulares e dinheiro.

Operação Asas de Aço aconteceu na última sexta-feira (24) (Divulgação/PMPE)

A operação Asas de Aço, realizada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), apreendeu, na sexta-feira (24), 28 armas e conduziu 15 pessoas a delegacias na Região Metropolitana do Recife.

A ação, que durou cerca de oito horas, e mobilizou 19 equipes de motocicletas e três viaturas de apoio, com um efetivo total de 92 policiais militares, tinha como objetivo intensificar o policiamento nas regiões com maior incidência de Mortes Violentas Intencionais (MVI), com foco na prevenção de novos crimes.

Segundo a corporação, foram apreendidos, no total, 27 armas de fogo de fabricação industrial e uma artesanal, munições, carregadores de fuzil, entorpecentes (maconha, crack, cocaína e ecstasy), rádios comunicadores, celulares e uma quantia em dinheiro.

