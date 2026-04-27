Polícia desarticula esquema de furtos em centro de distribuição da Amazon, no Grande Recife

Nove pessoas foram levadas para audiência de custódia e cerca de R$ 14 mil em produtos desviados foram recuperados durante a segunda fase da investigação

Itens recuperados em operação contra furtos na Amazon (Foto: @delegaciadocabo)

Nove pessoas foram detidas durante a segunda fase de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra furtos dentro do centro logístico da Amazon, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. A ação foi conduzida pela Delegacia do Cabo e resultou ainda na recuperação de cerca de R$ 14 mil em produtos desviados.

Segundo as investigações, funcionários da empresa formaram um grupo estruturado para furtar mercadorias de alto valor no setor de recebimento, antes que os itens fossem oficialmente registrados no inventário da companhia.

De acordo com a polícia, os suspeitos se aproveitavam de falhas no sistema de vigilância e de pontos com menor fiscalização para retirar os produtos sem chamar atenção. O esquema foi identificado por meio de monitoramento interno, imagens de segurança e da apreensão de um croqui com a indicação de pontos cegos, áreas com menor vigilância e locais onde estavam armazenadas as mercadorias mais valiosas.

Segundo a PCPE, o material apreendido comprovou o planejamento prévio da ação criminosa. Parte dos envolvidos já havia trabalhado em diferentes setores do centro logístico e usava o conhecimento da operação interna para explorar brechas de segurança e montar diferentes esquemas de furto.

A nova associação criminosa também reforça informações obtidas na primeira fase da operação, quando outros investigados relataram a existência de vários grupos atuando de forma independente dentro da empresa, com diferentes modos de execução.

Durante as diligências, os policiais encontraram diversos produtos furtados nas casas dos suspeitos e outros itens ainda em posse dos investigados. Todos os nove presos foram encaminhados para audiência de custódia.

O caso segue em investigação para identificar outros possíveis envolvidos.