Homem assalta ônibus no Recife, tenta atingir policial com facão e é baleado e preso

O caso aconteceu no fim da tarde de segunda (27), na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Espinheiro. A polícia disse que registrou a prisão em flagrante de um homem de 36 anos por uma tentativa de homicídio

DHPP, no Recife (Foto: Arquivo DP Foto)

Um homem foi baleado e preso por policiais militares depois de assaltar passageiros de um ônibus na Zona Norte do Recife.

O caso aconteceu no fim da tarde de segunda (27), na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Espinheiro.

Segundo as informações repassadas para a polícia, o suspeito entrou no coletivo, por volta das 17h30, e levou objetos das vítimas.

Quando ele correu, foi interceptado por uma equipe da Polícia Militar. Nesse momento, pegou um facão para tentar atingir um dos policiais e acabou sendo baleado.

Por meio de nota divulgada nesta terça (28), a Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela Força-Tarefa do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Zona Oeste.

A polícia disse que registrou a prisão em flagrante de um homem de 36 anos por uma tentativa de homicídio.

“O suspeito foi conduzido e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça”, acrescentou.

Nesta terça, o homem vai ser levado para a audiência de custódia.

