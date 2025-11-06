Recife inaugura Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua

Localizado no bairro de Santo Amaro, equipamento reúne serviços sociais, jurídicos e de saúde, ampliando em 200% a capacidade de atendimento

Novo Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife)

Recife recebeu o primeiro Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP), instalado na Rua Coelho Leite, no bairro de Santo Amaro. O espaço vai oferecer serviços sociais, jurídicos, de saúde e de inclusão. Dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) apontam que a capital tem 3.725 pessoas em situação de rua.

A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, com capacidade de atender até 150 pessoas por dia, o que representa um aumento de 200% em relação a um Centro POP tradicional. O novo modelo foi construído com R$ 1,1 milhão.

Também estão previstos ambientes como o de guarda-volumes e documentos, espaços de repouso, refeitório, salas de atendimento, espaço de beleza, closet social, lavanderia, salas de oficinas e cursos de qualificação profissional. Além disso, serão promovidas ações de autocuidado, atividades coletivas e oficinas.

O novo centro de atendimento reúne ações de saúde, políticas sobre drogas e inclusão social, oferecendo vacinação, atendimentos, redução de danos e acolhimento para pessoas em situação de rua. Também abriga a equipe do Serviço Especializado e de Abordagem Social (SEAS), que permite acompanhamento contínuo dessa população.

O espaço conta com parcerias com órgãos como Defensoria Pública da União (DPU), Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPE), Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Junta Militar e universidades, ampliando o acesso a assistência jurídica, documentação, conciliação, benefícios previdenciários e políticas públicas, sem necessidade de deslocamentos.

Além disso, o centro abriga o 5º ponto de leitura do programa Recife Cidade Leitora, com cerca de 300 títulos, e o Espaço Conecta, que oferece acesso digital a serviços públicos.

"Um dos maiores desafios da administração pública são aquelas ações transversais, onde acaba a responsabilidade de uma secretaria e começa a da outra. Mas para as pessoas e, principalmente as mais vulneráveis, não importa de quem é o problema. O que importa é que ele seja resolvido e enfrentado. E a responsabilidade é de quem está do outro lado do balcão", afirmou o prefeito João Campos.