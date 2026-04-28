Trabalhador morre eletrocutado após encostar ferramenta em fio de alta tensão e cair de 8 metros no Recife
Publicado: 28/04/2026 às 07:59
Um trabalhador de 40 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica e cair de uma altura de cerca de oito metros no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.
A vítima foi identificada, inicialmente, como Adriano. O caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (27).
De acordo com a polícia, o trabalhador realizava a limpeza de uma calha em um imóvel em construção quando encostou uma marreta em um fio de alta tensão. Ele recebeu a descarga elétrica e, em seguida, caiu da altura.
Adriano morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro.
Equipes da Neoenergia Pernambuco e da perícia estiveram na ocorrência, que teve a área isolada pela Polícia Militar de Pernambuco.
Após os procedimentos, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.
A ocorrência foi registrada como “morte a esclarecer, sem indícios de crime” e está sob responsabilidade da 2ª Delegacia da Boa Vista.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que um inquérito foi instaurado e as investigações seguem em andamento.
O que diz a Neoenergia
Em nota, a Neoenergia Pernambuco lamentou a morte que ocorreu após a vítima entrar em contato acidentalmente com a rede de média tensão.
"A distribuidora reitera que a fiação está dentro dos padrões de segurança exigidos pelo setor elétrico nacional. A empresa lamenta reforça que é fundamental manter distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica e nunca realizar atividades próximas aos fios ou estruturas energizadas sem acionar previamente a concessionária para adoção das medidas de segurança necessárias", destacou.