PF deflagra megaoperação contra abuso sexual de crianças em Pernambuco e outros estados, além de 15 países

A operação Nacional Proteção Integral IV cumpre, nesta terça (28), 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva.

Operação é realizada em todos os estados em 15 países (PF)

A Polícia federal deflagrou, nesta terça (28), uma operação contra abuso sexual dde crianças e adolescentes. A ação acontece em todos os estados brasileiros e em vários países.

A operação Nacional Proteção Integral IV cumpre 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva.

Participam 503 policiais federais (em todos os estados), bem como 243 policiais civis dos seguintes estados:

Pernambuco

Bahia,

Distrito Federal,

Espírito Santo,

Goiás,

Mato Grosso,

Mato Grosso do Sul,

Pará,

Paraná,

Piauí,

Rio de Janeiro,

Rio Grande do Sul,

São Paulo

Tocantins

Metas

Segundo a PF, a ação faz parte de um trabalho internacional denominado Operação Internacional Aliados pela Infância VI.

Ele é voltado ao enfrentamento de crimes transnacionais que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

Essa ação internacional está ocorrendo de forma simultânea, nesta terça, em 15 países, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em múltiplas jurisdições.

São cumpridos mandados nos seguintes países:

Argentina,

Colômbia,

Costa Rica,

El Salvador,

Espanha,

França,

Guatemala,

Honduras,

México,

Panamá,

Paraguai,

Peru,

Porto Rico,

República Dominicana

Uruguai



“A ação busca integrar forças policiais nacionais e internacionais no combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil, reforçando, no contexto do Maio Laranja, o compromisso com a prevenção e repressão dessas práticas. Em 2026, a Polícia Federal, por meio dos Grupos de Capturas, já cumpriu ao menos 450 mandados de prisão de foragidos por crimes sexuais, reforçando a atuação integrada da instituição no enfrentamento a esses delitos”, informou a PF.

Alerta

Embora o termo "pornografia" ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota, preferencialmente, as expressões "abuso sexual de crianças e adolescentes" ou "violência sexual contra crianças e adolescentes", por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.

Prevenção

A Polícia Federal orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e por adolescentes, como forma de reduzir riscos e de proteger possíveis vítimas.

O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas