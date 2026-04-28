PF deflagra megaoperação contra abuso sexual de crianças em Pernambuco e outros estados, além de 15 países
A operação Nacional Proteção Integral IV cumpre, nesta terça (28), 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva.
Publicado: 28/04/2026 às 08:10
Operação é realizada em todos os estados em 15 países (PF)
A Polícia federal deflagrou, nesta terça (28), uma operação contra abuso sexual dde crianças e adolescentes. A ação acontece em todos os estados brasileiros e em vários países.
A operação Nacional Proteção Integral IV cumpre 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva.
Participam 503 policiais federais (em todos os estados), bem como 243 policiais civis dos seguintes estados:
Pernambuco
Bahia,
Distrito Federal,
Espírito Santo,
Goiás,
Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul,
Pará,
Paraná,
Piauí,
Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul,
São Paulo
Tocantins
Metas
Segundo a PF, a ação faz parte de um trabalho internacional denominado Operação Internacional Aliados pela Infância VI.
Ele é voltado ao enfrentamento de crimes transnacionais que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.
Essa ação internacional está ocorrendo de forma simultânea, nesta terça, em 15 países, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em múltiplas jurisdições.
São cumpridos mandados nos seguintes países:
Argentina,
Colômbia,
Costa Rica,
El Salvador,
Espanha,
França,
Guatemala,
Honduras,
México,
Panamá,
Paraguai,
Peru,
Porto Rico,
República Dominicana
Uruguai
“A ação busca integrar forças policiais nacionais e internacionais no combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil, reforçando, no contexto do Maio Laranja, o compromisso com a prevenção e repressão dessas práticas. Em 2026, a Polícia Federal, por meio dos Grupos de Capturas, já cumpriu ao menos 450 mandados de prisão de foragidos por crimes sexuais, reforçando a atuação integrada da instituição no enfrentamento a esses delitos”, informou a PF.
Alerta
Embora o termo "pornografia" ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota, preferencialmente, as expressões "abuso sexual de crianças e adolescentes" ou "violência sexual contra crianças e adolescentes", por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.
Prevenção
A Polícia Federal orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e por adolescentes, como forma de reduzir riscos e de proteger possíveis vítimas.
O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas