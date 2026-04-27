Pernambucano morre em desabamento de hotel no interior do Ceará

Recifense de 29 anos estava em Tianguá a trabalho e foi atingido pelos escombros após parte da estrutura do Hotel São Francisco ceder durante fortes chuvas

Ítalo Dantas estava na cidade a trabalho (Foto: Redes socais e Corpo de Bombeiros )

O pernambucano Ítalo Dantas da Silva, de 29 anos, morreu após o desabamento de parte do Hotel São Francisco, em Tianguá, no interior do Ceará, na manhã desta segunda-feira (27). Natural do Recife, ele estava hospedado no local quando foi atingido pelos escombros e não resistiu aos ferimentos.

Outras duas pessoas ficaram feridas no incidente e, no momento do desabamento, havia quatro hóspedes no prédio, além de funcionários do hotel.

Ítalo morava atualmente no estado de São Paulo e estava em Tianguá a trabalho, prestando serviços de informática em uma clínica da região. Ele se hospedava no hotel enquanto realizava o serviço.

O Hotel São Francisco fica localizado em frente à rodoviária da cidade e parte da estrutura cedeu após as fortes chuvas registradas nas últimas horas. Informações preliminares apontam que o volume de chuva pode ter comprometido a estrutura do prédio.

Algumas pessoas perceberam sinais de que o edifício poderia desabar e conseguiram deixar o local antes do colapso. O imóvel possui três andares além do térreo, e a área da recepção não foi atingida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, com apoio da Polícia Militar e de outros órgãos de segurança, segue atuando na ocorrência para verificar se há mais vítimas sob os destroços.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a área foi isolada inicialmente por equipes de segurança até a chegada dos socorristas, que deram início às buscas, à análise de riscos e ao atendimento da ocorrência.

Também pelas redes sociais, o Hotel São Francisco informou que suspendeu temporariamente as atividades após o desabamento. A administração orientou hóspedes com reservas a entrarem em contato pelos canais oficiais para obter informações ou solicitar reembolso, e afirmou que está prestando suporte aos clientes afetados.

