Desabamento de frigorífico mata jovem em Lagoa dos Gatos, no Agreste

Vítima tinha 21 anos e morreu antes de receber atendimento médico

Gisele tinha 21 anos e morreu no desabamento (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma jovem de 21 anos morreu após o desabamento de um frigorífico na tarde desta quarta-feira (22), no Centro de Lagoa dos Gatos, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Gisele Moura.

O acidente ocorreu no frigorífico São João e foi registrado em vídeos que circularam nas redes sociais, chamando a atenção de moradores da região. As imagens mostram parte da estrutura do estabelecimento completamente destruída, com destroços espalhados pelo chão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e, com a ajuda de populares, retiraram a jovem dos escombros. Gisele usava blusa laranja e calça jeans no momento do resgate. Segundo o Samu, ela já estava sem vida quando foi encontrada e não chegou a receber atendimento médico.

Ainda não há informações oficiais sobre as causas do desabamento, nem se a vítima era funcionária do local ou cliente.