Operação contra tráfico no Sertão prende 9 integrantes de quadrilha que tem ligação com PCC

A Operação Nexus cumpriu nove mandados de prisão e 16 de busca e apreensão em Moreilândia, Salgueiro e Cabrobó, em Pernambuco, e na cidade de São Paulo. Segundo delegado, organização fazia "rota contínua" de tráfico entre SP e o interior pernambucano

Operação cumpriu mandados de prisão em Pernambuco e em São Paulo (PCPE)

Integrantes de uma organização criminosa, que têm ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), foram alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Civil pernambucana, nesta quinta (9), no Sertão do estado e em São Paulo.

A Operação Nexus cumpriu nove mandados de prisão e 16 de busca e apreensão em Moreilândia, Salgueiro e Cabrobó, em Pernambuco, e na cidade de São Paulo.

A organização é, segundo a polícia, responsável por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Segundo o delegado de Moreilândia, José Mota, a ação foi deflagrada por causa da investigação que teve início em 2022, com a apreensão de drogas e a prisão de um integrante da organização, em Moreilândia.

“É um grupo que tem vários integrantes e alguns deles ligados ao PCC. Eles faziam uma rota contínua de tráfico de drogas entre São Paulo e Moreilândia”, afirmou.



Os mandados de prisão foram expedidos pela Comarca de Exu, também no Sertão do estado.

Ao todo, 75 policiais participaram da operação nesta quinta.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco.

Houve o apoio operacional da Polícia Militar de Pernambuco, da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização e da polícia de São Paulo.