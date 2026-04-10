Padeiro é preso por tentar matar filho e cunhado com faca durante briga com esposa no Recife

O crime aconteceu em 2023, segundo a polícia. O homem, que não teve o nome divulgado, foi alvo da Operação Hunter (caçador). Ele estava com dois mandados de prisão em aberto e acabou sendo encontrado no bairro do Arruda

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que não irá se pronunciar sobre investigações realizadas por outros órgãos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um padeiro foi preso, nesta sexta (10), por ter tentado matar o próprio filho e o cunhado, durante uma briga com a esposa, em Brejo da Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

O crime aconteceu em 2023, segundo a polícia.

O homem, que não teve o nome divulgado, foi alvo da Operação Hunter (caçador), deflagrada pela Polícia Civil. Ele estava com dois mandados de prisão em aberto e acabou sendo encontrado no bairro do Arruda.

De acordo coma delegada Natália Tapagiba, o homem confessou, ao ser preso, que tinha tentado matar o próprio filho, então com 20 anos, e o cunhado, com uma faca peixeira.

“Ele alegou que, na época, estava com a cabeça quente por causa das brigas com a esposa. Os filho e o cunhado foram tentar apartar a briga dele com a esposa e ele cometeu o crime ”, afirmou a delegada.

A policial afirmou que o homem tentava “levar uma vida normal”, mesmo com os dois mandado em aberto, estava trabalhando como padeiro.

“Na época do crime, ele foi chamado pela polícia para prestar esclarecimentos, mas nunca compareceu”, acrescentou.