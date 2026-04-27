Apac divulga previsão para a semana; Grande Recife deve ter chuva fraca a moderada
Publicado: 27/04/2026 às 16:51
Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)
A tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) nesta segunda-feira (27) indica um fim de semana com possibilidade de chuva fraca a moderada em grande parte do estado. Confira os detalhes:
Terça (28)
- Mata Norte: moderada
- Mata Sul: moderada
- Grande Recife: moderada
- Agreste: fraca a moderada
- Sertão: fraca a moderada
- Fernando de Noronha: moderada
Quarta (29)
- Mata Norte: fraca
- Mata Sul: fraca
- Grande Recife: fraca
- Agreste: fraca
- Sertão: fraca a sem chuva
- Fernando de Noronha: moderada
Quinta (30)
- Mata Norte: fraca a moderada
Mata Sul: fraca a moderada
Grande Recife: fraca a moderada
Agreste: fraca
Sertão: fraca a sem chuva
Fernando de Noronha: moderada
Sexta (1)
- Mata Norte: moderada
Mata Sul: moderada
Grande Recife: moderada
Agreste: fraca
Sertão: fraca a moderada
Fernando de Noronha: moderada a forte
Sábado (2)
- Mata Norte: moderada
Mata Sul: fraca a moderada
Grande Recife: moderada
Agreste: fraca a moderada
Sertão: fraca a moderada
Fernando de Noronha: moderada
