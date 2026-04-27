° / °
Vida Urbana
METEOROLOGIA

Apac divulga previsão para a semana; Grande Recife deve ter chuva fraca a moderada

A tendência de precipitação divulgada pela Apac nesta segunda (27) indica uma semana com possibilidade de chuva fraca a moderada

Diario de Pernambuco

Publicado: 27/04/2026 às 16:51

Seguir no Google News Seguir

Foto ilustrativa de chuva no Recife/DP

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

A tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) nesta segunda-feira (27) indica um fim de semana com possibilidade de chuva fraca a moderada em grande parte do estado. Confira os detalhes:

Terça (28)

  • Mata Norte: moderada
  • Mata Sul: moderada
  • Grande Recife: moderada
  • Agreste: fraca a moderada
  • Sertão: fraca a moderada
  • Fernando de Noronha: moderada

Quarta (29)

  • Mata Norte: fraca
  • Mata Sul: fraca
  • Grande Recife: fraca
  • Agreste: fraca
  • Sertão: fraca a sem chuva
  • Fernando de Noronha: moderada

Quinta (30)

  • Mata Norte: fraca a moderada
    Mata Sul: fraca a moderada
    Grande Recife: fraca a moderada
    Agreste: fraca
    Sertão: fraca a sem chuva
    Fernando de Noronha: moderada

Sexta (1)

  • Mata Norte: moderada
    Mata Sul: moderada
    Grande Recife: moderada
    Agreste: fraca
    Sertão: fraca a moderada
    Fernando de Noronha: moderada a forte

Sábado (2)

  • Mata Norte: moderada
    Mata Sul: fraca a moderada
    Grande Recife: moderada
    Agreste: fraca a moderada
    Sertão: fraca a moderada
    Fernando de Noronha: moderada

APAC , Chuva , previsão do tempo
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP