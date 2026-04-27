Apac publica alerta de risco de chuva forte em quatro regiões de Pernambuco

Alerta de Estado de Observação foi publicado no começo da manhã desta segunda (27) e aponta o risco de chuva moderada, pontualmente forte, em quatro regiões de Pernambuco

Chuva no Recife (Ricardo Novelino/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou no começo da manhã desta segunda-feira (27) um alerta de Estado de Observação para o risco de chuva para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Sul, além do Agreste:

“Instabilidades geradas pela confluência dos ventos no oceano devem ocasionar pancadas de chuvas com intensidade moderada e pontualmente forte na Zona da Mata, Região Metropolitana do Recife e Agreste de Pernambuco.”



O alerta da Apac indica a possibilidade de chuva moderada, com eventuais pancadas fortes, ao longo desta segunda e terça-feira.

Além do continente

O distrito de Fernando de Noronha já estava sob Estado de Alerta desde a última sexta-feira.

Nas últimas 24 horas, o arquipélago chegou a registrar quase 120mm de chuva, além de intensa ventania, raios e trovões, situação que forçou o cancelamento de cinco voos ao longo do fim de semana no aeroporto de Noronha.