Apac: choveu quase 120mm em distrito de Pernambuco nas últimas 24 horas
Fernando de Noronha, que está sob influência da Zona de Convergência Intertropical, registrou 118,6mm de chuva nas últimas 24h, segundo a Apac
Publicado: 27/04/2026 às 07:49
Chuva (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
O arquipélago de Fernando de Noronha registrou chuva com acúmulo de quase 120mm nas últimas 24 horas, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
“O Arquipélago de Fernando de Noronha está sob influência da Zona de Convergência Intertropical (Zcit), esse sistema está provocando grande volume de precipitação e ventos fortes, a tendência da APAC indica que essas condições devem persistir pelos próximos dias”, explicou a Apac em nota na sua rede social.
Desde a última sexta-feira (24), Fernando de Noronha está em Estado de Alerta. No domingo, houve uma atualização, indicando que a chuva deve continuar, pelo menos, até o final da tarde desta segunda.
“Fernando de Noronha segue sob influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), com previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte. Há possibilidade de descargas elétricas, trovões e rajadas de vento ao longo do período.”
O quadro de fortes chuva, acompanhada de ventania e descarga elétrica, desde a última sexta forçou o cancelamento de cinco voos para o aeroporto de Noronha.
Às 7h30 desta segunda, o painel de monitoramento em tempo real da Apac apontava um acúmulo de 118,6mm nas últimas 24 horas.
No entanto, nas últimas 12 horas, o arquipélago registrou 19,6mm, um dado que pode indicar a redução da intensidade da chuva para o dia de hoje.
Fora Fernando de Noronha, nenhuma outra localidade de Pernambuco apresentou acúmulo superior a 10mm.
Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana, Gravatá, no Agreste, e Palmares, na Mata Sul, foram os municípios onde mais choveu nas últimas 24 horas, entre 4mm e 5mm.