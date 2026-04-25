Homem impressiona redes sociais com ‘resgate’ de esposa durante chuva no Grande Recife

Na gravação, o pai da profissional de Educação Física Bruna Gabriela aparece indo buscar a mãe dela, que está do outro lado de uma rua alagada.

Homem aparece carregando companheira por rua alagada. (Reprodução/Redes sociais)

Um vídeo que mostra um comportamento cavalheiro durante as fortes chuvas desta quinta-feira (23) no Grande Recife impressionou as redes sociais.

Na gravação, o pai da profissional de Educação Física Bruna Gabriela aparece indo buscar a mãe dela, que está do outro lado de uma rua alagada. É possível ver que um carro parou para oferecer ajuda, mas ela acaba recusando.

Podemos ver a razão da recusa em seguida: após esperar os carros passarem, o homem carrega a mulher com os braços e atravessa a rua, passando pela água e protegendo a companheira. Bruna descreve a cena como um "romance pelas águas sujas... de cor duvidosa".

Na legenda, ela descreve a cena. "Quem mora em Recife ou Jaboatão viu a chuva forte de ontem (quinta, 23/04). Meu pai chegou mais cedo, mas minha mãe ficou presa no engarrafamento e a gente ficou preocupado. ELE pediu pra ELA avisar quando descesse do ônibus, ela avisou".

"Mainha também ficou com medo de atravessar a rua e pisar em algum buraco, ainda mais porque ela já tem problema no pé. Painho colocou ela nos braços por iniciativa dele e ela aceitou, obviamente", escreve ela, que aproveita para mandar um recado: "No fim, é sobre cuidado. Pode parecer bobo pra alguns, mas pra muitas mulheres não é: é sobre se sentir protegida".