Pernambuco anuncia seleção simplificada com 233 vagas e salários chegando a superar R$ 15 mil
Seleção prevê a contratação temporária para diversos cargos de nível médio, superior e técnico
Publicado: 23/04/2026 às 08:38
Sede da Secretaria Estadual da Saúde (SES-PE)
O Governo de Pernambuco, através das secretarias de Administração e Saúde, publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (23), portaria com a abertura da seleção pública simplificada para 233 profissionais.
As vagas são destinadas para contratação temporária em diversos cargos, de nível médio, técnico e superior.
Entre eles estão os de médicos com especialidades em psiquiatria, clínica geral e infectologia, de psicólogos, cirurgiões-dentistas, enfermeiros e técnicos em enfermagem.
Os salários variam de acordo com a carga horária, de 30h ou 40h semanais, e as funções, ficando entre R$ 1.621,00 e R$ 15.458,58.
A partir das 9 horas desta quinta, os interessados poderão fazer as suas inscrições no site do Instituto AOPC.
As inscrições seguem abertas até as 16h do dia 11 de maio.
Confira todas as funções, carga horária e salários da seleção simplificada:
GESTOR DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO PERMANENTE DA SAÚDE PRISIONAL
40h/semanais
R$ 4.651,09
GESTOR ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS DA SAÚDE PRISIONAL
40h/semanais
R$ 4.651,09
GESTOR DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE PRISIONAL
40h/semanais
R$ 4.651,09
GESTOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SAÚDE PRISIONAL
40h/semanais
R$ 4.651,09
GESTOR DE PROCESSOS E CONTRATOS FARMACÊUTICOS DA SAÚDE PRISIONAL
40h/semanais
R$ 4.651,09
COORDENADOR INSTITUCIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE PRISIONAL
40h/semanais
R$ 4.036,48
APOIADOR INSTITUCIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PRISIONAL
40h/semanais
R$ 3.720,00
APOIADOR INSTITUCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE PRISIONAL
40h/semanais
R$ 3.720,00
APOIADOR INSTITUCIONAL DE SAÚDE BUCAL DA SAÚDE PRISIONAL
40h/semanais
R$ 3.720,00
APOIADOR INSTITUCIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL
40h/semanais
R$ 3.720,00
APOIADOR INSTITUCIONAL DE ARTICULAÇÃO INTRASSETORIAL E INFECTOCONTAGIOSAS DA SAÚDE PRISIONAL
40h/semanais
R$ 3.720,00
APOIADOR INSTITUCIONAL DE ARTICULAÇÃO INTRASSETORIAL E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
40h/semanais
R$ 3.720,00
APOIADOR INSTITUCIONAL DE FINANÇAS DA SAÚDE PRISIONAL
40h/semanais
R$ 3.720,00
APOIADOR INSTITUCIONAL DE LOGÍSTICA DA SAÚDE PRISIONAL
40h/semanais
R$ 3.720,00
APOIADOR INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL
40h/semanais
R$ 3.720,00
APOIADOR INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE PRISIONAL
40h/semanais
R$ 3.720,00
APOIADOR INSTITUCIONAL DE CONTRATOS E PROCESSOS DA SAÚDE PRISIONAL
40h/semanais
R$ 3.720,00
APOIADOR INSTITUCIONAL REGIONAL
40h/semanais
R$ 3.720,00
APOIO ADMINISTRATIVO
40h/semanais
R$ 2.137,68
MÉDICO CLÍNICO GERAL
30h/semanais
R$ 11.593,94
MÉDICO PSIQUIATRA
30h/semanais
R$ 11.593,94
MÉDICO INFECTOLOGISTA
30h/semanais
R$ 11.593,94
MÉDICO PSIQUIATRA
40h/semanais
R$ 15.458,58
ENFERMEIRO
30h/semanais
R$ 2.752,76
CIRURGIÃO-DENTISTA
30h/semanais
R$ 2.752,76
PSICÓLOGO
30h/semanais
R$ 2.752,76
ASSISTENTE SOCIAL
30h/semanais
R$ 2.752,76
FARMACÊUTICO
30h/semanais
R$ 2.752,76
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
30h/semanais
R$ 2.752,76
COORDENADOR INSTITUCIONAL EAPP
40h/semanais
R$ 4.036,
APOIADOR INSTITUCIONAL EAP - PSICÓLOGO
40h/semanais
R$ 3.720,00
APOIADOR INSTITUCIONAL EAP - ASSISTENTE SOCIAL
40h/semanais
R$ 3.720,00
APOIADOR INSTITUCIONAL EAP – ENFERMEIRO
40h/semanais
R$ 3.720,00
APOIADOR INSTITUCIONAL EAP - TERAPEUTA OCUPACIONAL
40h/semanais
R$ 3.720,00
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL
30h/semanais
R$ 1.621,00
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
30h/semanais
R$ 1.621,
TÉCNICO DE LABORATÓRIO
30h/semanais
R$ 1.621,00
APOIO ADMINISTRATIVO
40h/semanais
R$ 2.137,68