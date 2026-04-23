Pernambuco anuncia seleção simplificada com 233 vagas e salários chegando a superar R$ 15 mil

Seleção prevê a contratação temporária para diversos cargos de nível médio, superior e técnico

Sede da Secretaria Estadual da Saúde (SES-PE)

O Governo de Pernambuco, através das secretarias de Administração e Saúde, publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (23), portaria com a abertura da seleção pública simplificada para 233 profissionais.

As vagas são destinadas para contratação temporária em diversos cargos, de nível médio, técnico e superior.

Entre eles estão os de médicos com especialidades em psiquiatria, clínica geral e infectologia, de psicólogos, cirurgiões-dentistas, enfermeiros e técnicos em enfermagem.

Os salários variam de acordo com a carga horária, de 30h ou 40h semanais, e as funções, ficando entre R$ 1.621,00 e R$ 15.458,58.

A partir das 9 horas desta quinta, os interessados poderão fazer as suas inscrições no site do Instituto AOPC.

As inscrições seguem abertas até as 16h do dia 11 de maio.

Confira todas as funções, carga horária e salários da seleção simplificada:

GESTOR DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO PERMANENTE DA SAÚDE PRISIONAL

40h/semanais

R$ 4.651,09



GESTOR ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS DA SAÚDE PRISIONAL

40h/semanais

R$ 4.651,09



GESTOR DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE PRISIONAL

40h/semanais

R$ 4.651,09



GESTOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SAÚDE PRISIONAL

40h/semanais

R$ 4.651,09



GESTOR DE PROCESSOS E CONTRATOS FARMACÊUTICOS DA SAÚDE PRISIONAL

40h/semanais

R$ 4.651,09



COORDENADOR INSTITUCIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE PRISIONAL

40h/semanais

R$ 4.036,48



APOIADOR INSTITUCIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PRISIONAL

40h/semanais

R$ 3.720,00



APOIADOR INSTITUCIONAL DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE PRISIONAL

40h/semanais

R$ 3.720,00



APOIADOR INSTITUCIONAL DE SAÚDE BUCAL DA SAÚDE PRISIONAL

40h/semanais

R$ 3.720,00

APOIADOR INSTITUCIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL

40h/semanais

R$ 3.720,00



APOIADOR INSTITUCIONAL DE ARTICULAÇÃO INTRASSETORIAL E INFECTOCONTAGIOSAS DA SAÚDE PRISIONAL

40h/semanais

R$ 3.720,00



APOIADOR INSTITUCIONAL DE ARTICULAÇÃO INTRASSETORIAL E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

40h/semanais

R$ 3.720,00



APOIADOR INSTITUCIONAL DE FINANÇAS DA SAÚDE PRISIONAL

40h/semanais

R$ 3.720,00



APOIADOR INSTITUCIONAL DE LOGÍSTICA DA SAÚDE PRISIONAL

40h/semanais

R$ 3.720,00



APOIADOR INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL

40h/semanais

R$ 3.720,00



APOIADOR INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE PRISIONAL

40h/semanais

R$ 3.720,00



APOIADOR INSTITUCIONAL DE CONTRATOS E PROCESSOS DA SAÚDE PRISIONAL

40h/semanais

R$ 3.720,00



APOIADOR INSTITUCIONAL REGIONAL

40h/semanais

R$ 3.720,00



APOIO ADMINISTRATIVO

40h/semanais

R$ 2.137,68



MÉDICO CLÍNICO GERAL

30h/semanais

R$ 11.593,94



MÉDICO PSIQUIATRA

30h/semanais

R$ 11.593,94



MÉDICO INFECTOLOGISTA

30h/semanais

R$ 11.593,94



MÉDICO PSIQUIATRA

40h/semanais

R$ 15.458,58



ENFERMEIRO

30h/semanais

R$ 2.752,76



CIRURGIÃO-DENTISTA

30h/semanais

R$ 2.752,76



PSICÓLOGO

30h/semanais

R$ 2.752,76



ASSISTENTE SOCIAL

30h/semanais

R$ 2.752,76



FARMACÊUTICO

30h/semanais

R$ 2.752,76



FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

30h/semanais

R$ 2.752,76



COORDENADOR INSTITUCIONAL EAPP

40h/semanais

R$ 4.036,



APOIADOR INSTITUCIONAL EAP - PSICÓLOGO

40h/semanais

R$ 3.720,00

APOIADOR INSTITUCIONAL EAP - ASSISTENTE SOCIAL

40h/semanais

R$ 3.720,00



APOIADOR INSTITUCIONAL EAP – ENFERMEIRO

40h/semanais

R$ 3.720,00



APOIADOR INSTITUCIONAL EAP - TERAPEUTA OCUPACIONAL

40h/semanais

R$ 3.720,00



TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL

30h/semanais

R$ 1.621,00



TÉCNICO DE ENFERMAGEM

30h/semanais

R$ 1.621,



TÉCNICO DE LABORATÓRIO

30h/semanais

R$ 1.621,00



APOIO ADMINISTRATIVO

40h/semanais

R$ 2.137,68

