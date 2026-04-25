Chuvas: Inmet emite alerta de perigo para municípios no Grande Recife, Mata, Agreste e Sertão de Pernambuco; veja lista
Estão incluídos no alerta 121 municípios da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata, Agreste e Sertão pernambucanos
Publicado: 25/04/2026 às 08:54
Chuva no Recife (DP)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, neste sábado (25), a sua previsão de chuva para Pernambuco, mantendo parte do estado em bandeira amarela.
Estão incluídos no alerta 121 municípios da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata, Agreste e Sertão pernambucanos.
Conforme a classificação do Inmet, a bandeira amarela aponta risco de Perigo Potencial, podendo chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.
Confira a seguir a lista de municípios afetados:
Abreu e Lima
Agrestina
Água Preta
Aliança
Altinho
Amaraji
Angelim
Araçoiaba
Barra de Guabiraba
Barreiros
Belém de Maria
Belo Jardim
Bezerros
Bom Conselho
Bom Jardim
Bonito
Brejão
Brejinho
Brejo da Madre de Deus
Buenos Aires
Cabo de Santo Agostinho
Cachoeirinha
Caetés
Calçado
Camaragibe
Camocim de São Félix
Camutanga
Canhotinho
Capoeiras
Carpina
Caruaru
Casinhas
Catende
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Correntes
Cortês
Cumaru
Cupira
Escada
Feira Nova
Ferreiros
Frei Miguelinho
Gameleira
Garanhuns
Glória do Goitá
Goiana
Gravatá
Ibirajuba
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itambé
Itapetim
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Jaqueira
Jataúba
João Alfredo
Joaquim Nabuco
Jucati
Jupi
Jurema
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Lagoa do Ouro
Lagoa dos Gatos
Lajedo
Limoeiro
Macaparana
Machados
Maraial
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Orobó
Palmares
Palmeirina
Panelas
Paranatama
Passira
Paudalho
Paulista
Pombos
Primavera
Quipapá
Recife
Riacho das Almas
Ribeirão
Rio Formoso
Sairé
Salgadinho
Saloá
Sanharó
Santa Cruz do Capibaribe
Santa Maria do Cambucá
São Benedito do Sul
São Bento do Una
São Caitano
São João
São Joaquim do Monte
São José da Coroa Grande
São José do Egito
São Lourenço da Mata
São Vicente Férrer
Sirinhaém
Surubim
Tacaimbó
Tamandaré
Taquaritinga do Norte
Terezinha
Timbaúba
Toritama
Tracunhaém
Vertente do Lério
Vertentes
Vicência
Vitória de Santo Antão
Xexéu
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