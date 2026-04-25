Chuvas: Inmet emite alerta de perigo para municípios no Grande Recife, Mata, Agreste e Sertão de Pernambuco; veja lista

Estão incluídos no alerta 121 municípios da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata, Agreste e Sertão pernambucanos

Chuva no Recife (DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, neste sábado (25), a sua previsão de chuva para Pernambuco, mantendo parte do estado em bandeira amarela.

Estão incluídos no alerta 121 municípios da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata, Agreste e Sertão pernambucanos.

Conforme a classificação do Inmet, a bandeira amarela aponta risco de Perigo Potencial, podendo chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.

Confira a seguir a lista de municípios afetados:

Abreu e Lima

Agrestina

Água Preta

Aliança

Altinho

Amaraji

Angelim

Araçoiaba

Barra de Guabiraba

Barreiros

Belém de Maria

Belo Jardim

Bezerros

Bom Conselho

Bom Jardim

Bonito

Brejão

Brejinho

Brejo da Madre de Deus

Buenos Aires

Cabo de Santo Agostinho

Cachoeirinha

Caetés

Calçado

Camaragibe

Camocim de São Félix

Camutanga

Canhotinho

Capoeiras

Carpina

Caruaru

Casinhas

Catende

Chã de Alegria

Chã Grande

Condado

Correntes

Cortês

Cumaru

Cupira

Escada

Feira Nova

Ferreiros

Frei Miguelinho

Gameleira

Garanhuns

Glória do Goitá

Goiana

Gravatá

Ibirajuba

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itambé

Itapetim

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Jaqueira

Jataúba

João Alfredo

Joaquim Nabuco

Jucati

Jupi

Jurema

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Lagoa do Ouro

Lagoa dos Gatos

Lajedo

Limoeiro

Macaparana

Machados

Maraial

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Orobó

Palmares

Palmeirina

Panelas

Paranatama

Passira

Paudalho

Paulista

Pombos

Primavera

Quipapá

Recife

Riacho das Almas

Ribeirão

Rio Formoso

Sairé

Salgadinho

Saloá

Sanharó

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Maria do Cambucá

São Benedito do Sul

São Bento do Una

São Caitano

São João

São Joaquim do Monte

São José da Coroa Grande

São José do Egito

São Lourenço da Mata

São Vicente Férrer

Sirinhaém

Surubim

Tacaimbó

Tamandaré

Taquaritinga do Norte

Terezinha

Timbaúba

Toritama

Tracunhaém

Vertente do Lério

Vertentes

Vicência

Vitória de Santo Antão

Xexéu

