A ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira (23), em um prédio de um conjunto residencial em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife

Raio atinge prédio de um conjunto residencial em Camaragibe, no Grande Recife; Veja vídeo (Reprodução/Redes)

Vídeo mostra o momento em que um raio atinge um dos prédios de um conjunto residencial em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, na noite da última quinta-feira (23).

No registro, é possível ver o clarão provocado pela descarga elétrica, seguido de uma pequena explosão. Logo depois, há queda de energia no local.

De acordo com a Neoenergia Pernambuco, a interrupção no fornecimento foi causada pela incidência de descargas atmosféricas na rede elétrica da região.

A concessionária informou que o sistema atuou conforme o previsto, realizando o religamento automático da rede de distribuição.

Ainda segundo a empresa, o fornecimento de energia foi restabelecido em menos de três minutos. Equipes técnicas permanecem em campo para inspecionar o circuito e verificar possíveis danos provocados pela descarga elétrica.