Desabamento de imóvel abandonado deixa idoso ferido em Olinda

Imóvel abandonado desabou, na madrugada desta quinta-feira (16), na Rua Ayrton Senna do Brasil, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda

Idoso foi retirado dos escombros de imóvel que desabou em Olinda (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um imóvel abandonado desabou, na madrugada desta quinta-feira (16), na Rua Ayrton Senna do Brasil, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. Um homem de 72 anos, que usava o local como abrigo, foi retirado dos escombros com vida pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, cinco viaturas foram enviadas ao local. A vítima recebeu atendimento pré-hospitalar de uma equipe de suporte avançado do Samu, que disse ter a conduzido para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.

“A Defesa Civil do município foi acionada para as providências cabíveis”, disse o CBMPE.