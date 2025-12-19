Grande Recife altera itinerário de seis linhas de Olinda a partir deste sábado (20)

Segundo o Grande Recife, diversas linhas operadas pelo Consórcio Conorte terão alterações de itinerário, nomenclatura e operação, visando a ampliação de atendimento a bairros estratégicos

Todas as mudanças irão valer em dias úteis, sábados e domingos. (Foto: Gabriel Polarii/Ônibus Brasil)

Os usuários do transporte público que utilizam linhas de origem no Terminal Integrado do Rio Doce, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), devem ficar atentos, pois, a partir deste sábado (20), diversas linhas operadas pelo Consórcio Conorte terão alterações de itinerário, nomenclatura e operação.

A Linha 1981 – TI Rio Doce (Conde Boa Vista), que passará a se chamar 1981 – TI Rio Doce / TI Joana Bezerra, sofrerá mudanças significativas e terá classificação interterminal, integrando com as linhas que atendem a TI Joana Bezerra e também com as linhas 1993 – CONJUNTO PRAIA JANGA E 1977 – TI PELÓPIDAS (CONDE DA BOA VISTA), Estações de BRT Norte/Sul e Leste/Oeste.

Esse novo percurso ligará diretamente a TI Rio Doce à TI Joana Bezerra, algo que, segundo o Consórcio Grande Recife, facilitará a movimentação dos passageiros entre Olinda e a Zona Central do Recife. A linha terá dois tipos de atendimento: PRI (Principal) e AMO, com passagem pela Rua da Amora.

A Linha 1983 – TI Rio Doce (Princesa Isabel) também terá mudanças em seu percurso, com o novo itinerário passando a atender o bairro do Jardim Atlântico e a Rua São João Batista. A linha contará com os atendimentos PRI - Diretor e AMO - Rua Amora.

Já a Linha 1973 – Casa Caiada passará a se chamar 1973 – Casa Caiada (Conde Boa Vista). Ele terá um novo itinerário, deixando de sair do Jardim Atlântico e passando a atender Avenida Conde da Boa Vista.

Com isso, a linha não atenderá o bairro de Jardim Atlântico, concentrando seu trajeto entre o bairro de Casa Caiada, áreas centrais de Olinda e o Centro do Recife.

Com relação a Linha 1986 - TI PE-15 / TI RIO DOCE, ela terá alteração de itinerário, atendendo à Avenida México. A Linha 1987 - TI RIO DOCE (PRÍNCIPE / CONDE BOA VISTA) também sofrerá modificações operacionais.

Linha extinta

A Linha 1972- BULTRINS será extinta e passará a ter a operação pela Linha 1 987 - TI RIO DOCE (PRÍNCIPE /CONDE BOA VISTA).

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transportes, essas mudanças visam ampliar o atendimento a bairros estratégicos e ajustes para melhorar a integração com o Centro do Recife.

A recomendação do Consórcio é que os passageiros verifiquem os novos itinerários antes de embarcar, especialmente aqueles que utilizam as linhas de acesso ao Centro do Recife e aos terminais integrados. Todas as mudanças irão valer em dias úteis, sábados e domingos.

Confira os novos itinerários

Linha 1987 - TI RIO DOCE (PRÍNCIPE / CONDE BOA VISTA)

Terminal / Ponto de Retorno: Terminal Integrado do Rio Doce, Av. Tiradentes, Av. Das Garças, Av. Brasil, Av. Jules Rimet, R. Fenelon Átilo Leite, R. 01 (R. Clídio de Lima Nigro), Av. Coronel Frederico Lundgren, R. São João Batista, R. Santa Terezinha, Av. Fagundes Varela, Av. Governador Carlos De Lima Cavalcanti, R. São Miguel, R. Farias Neves Sobrinho, R. do Sol, Praça do Carmo, Av. Sigismundo Gonçalves, Largo do Varadouro, Av. Presidente Kennedy, Travessa do Pisa, Av. Olinda, Viaduto Luiz Delgado, Av. Governador Agamenon Magalhães, Av. João de Barros, R. Da Hora, R. 48, Av. João de Barros, R. do Príncipe, R. do Hospício, Av. Conde da Boa Vista.

Ponto de Retorno / Terminal: Av. Conde da Boa Vista, R. Dom Bosco, Av. Governador Agamenon Magalhães, Viaduto Engenheiro Roberto Pereira de Carvalho (Tacaruna), Av. Olinda, Largo do Varadouro, Av. Sigismundo Gonçalves, Praça do Carmo, R. Do Farol, Av. Ministro Marcos Freire, R. Coronel Henrique Guimarães, Praça Doze de Março, Av. Presidente Getúlio Vargas, R. Farias Neves Sobrinho, R. São Miguel, Av. Governador Carlos De Lima Cavalcanti, Praça Procurador Pedro Jorge de Vasconcelos, Av. Fagundes Varela, R. Manoel Graciliano de Souza, Av. Coronel Frederico Lundgren, Rua 01 (Rua Clídio de Lima Nigro), Rua Fenelon Átilo Leite, Avenida Jules Rimet, Av. Brasil, Av. Das Garças, Av. Tiradentes, Terminal Integrado do Rio Doce.

BUL – : aos Bultrins

Terminal / Ponto de Retorno: Terminal Integrado do Rio Doce, Av. Tiradentes, Av. Das Garças, Av. Brasil, Av. Jules Rimet, R. Fenelon Átilo Leite, R. 01 (R. Clídio de Lima Nigro), Av. Coronel Frederico Lundgren, R. São João Batista, R. Santa Terezinha, Av. Fagundes Varela, Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Avenida Chico Science, Retorno, Avenida Chico Science, R. São Miguel, R. Farias Neves Sobrinho, R. do Sol, Praça do Carmo, Av. Sigismundo Gonçalves, Largo do Varadouro, Av. Presidente Kennedy, Travessa do Pisa, Av. Olinda, Viaduto Luiz Delgado, Av. Governador Agamenon Magalhães, Av. João de Barros, R. da Hora, R. 48, Av. João de Barros, R. do Príncipe, R. do Hospício, Av. Conde da Boa Vista.

Ponto de Retorno / Terminal: Av. Conde da Boa Vista, R. Dom Bosco, Av. Governador Agamenon Magalhães, Viaduto Engenheiro Roberto Pereira de Carvalho (Tacaruna), Av. Olinda, Largo do Varadouro, Av. Sigismundo Gonçalves, Praça do Carmo, R. do Farol, Av. Ministro Marcos Freire, R. Coronel Henrique Guimarães, Praça Doze De Março, Av. Presidente Getúlio Vargas, R. Farias Neves Sobrinho, R. São Miguel, Avenida Chico Science, Retorno, Avenida Chico Science, Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Praça Procurador Pedro Jorge De Vasconcelos, Av. Fagundes Varela, R. Manoel Graciliano de Souza, Av. Coronel Frederico Lundgren, Rua 01 (Rua Clídio de Lima Nigro), Rua Fenelon Átilo Leite, Avenida Jules Rimet, Av. Brasil, Av. das Garças, Av. Tiradentes, Terminal Integrado do Rio Doce.

AMO - Rua Amora

Terminal / Ponto de Retorno: Terminal Integrado do Rio Doce, Av. Tiradentes, Av. Das Garças, Av. Brasil, Av. Jules Rimet, R. Fenelon Átilo Leite, R. 01 (R. Clídio de Lima Nigro), Av. Coronel Frederico Lundgren, R. São João Batista, R. Santa Terezinha, Av. Fagundes Varela, Av. Governador Carlos De Lima Cavalcanti, R. São Miguel, R. Farias Neves Sobrinho, R. do Sol, Praça do Carmo, Av. Sigismundo Gonçalves, Largo do Varadouro, Av. Presidente Kennedy, Travessa do Pisa, Av. Olinda, Viaduto Luiz Delgado, Av. Governador Agamenon Magalhães, Av. João de Barros, R. Da Hora, R. 48, Av. João de Barros, R. do Príncipe, R. do Hospício, Av. Conde da Boa Vista.

Ponto de Retorno / Terminal: Av. Conde da Boa Vista, R. Dom Bosco, Av. Governador Agamenon Magalhães, Viaduto Engenheiro Roberto Pereira de Carvalho (Tacaruna), Av. Olinda, Largo do Varadouro, Av. Sigismundo Gonçalves, Praça do Carmo, R. Do Farol, Av. Ministro Marcos Freire, R. Coronel Henrique Guimarães, Praça Doze de Março, Av. Presidente Getúlio Vargas, R. Farias Neves Sobrinho, R. São Miguel, Av. Governador Carlos De Lima Cavalcanti, Praça Procurador Pedro Jorge de Vasconcelos, Av. Fagundes Varela, R. Manoel Graciliano de Souza, Av. Coronel Frederico Lundgren, Rua 01 (Rua Clídio de Lima Nigro), Rua Fenelon Átilo Leite, Avenida Jules Rimet, Av. Brasil, Av. das Garças, Rua da Amora, Rua 37, Avenida Nápoles, Avenida Tiradentes, Terminal Integrado do Rio Doce.

BAM – Atende aos Bultrins e Rua Amora

Terminal / Ponto de Retorno: Terminal Integrado do Rio Doce, Av. Tiradentes, Av. Das Garças, Av. Brasil, Av. Jules Rimet, R. Fenelon Átilo Leite, R. 01 (R. Clídio de Lima Nigro), Av. Coronel Frederico Lundgren, R. São João Batista, R. Santa Terezinha, Av. Fagundes Varela, Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Avenida Chico Science, Retorno, Avenida Chico Science, R. São Miguel, R. Farias Neves Sobrinho, R. do Sol, Praça do Carmo, Av. Sigismundo Gonçalves, Largo do Varadouro, Av. Presidente Kennedy, Travessa do Pisa, Av. Olinda, Viaduto Luiz Delgado, Av. Governador Agamenon Magalhães, Av. João de Barros, R. da Hora, R. 48, Av. João de Barros, R. do Príncipe, R. do Hospício, Av. Conde da Boa Vista.

Ponto de Retorno / Terminal: Av. Conde da Boa Vista, R. Dom Bosco, Av. Governador Agamenon Magalhães, Viaduto Engenheiro Roberto Pereira de Carvalho (Tacaruna), Av. Olinda, Largo do Varadouro, Av. Sigismundo Gonçalves, Praça do Carmo, R. do Farol, Av. Ministro Marcos Freire, R. Coronel Henrique Guimarães, Praça Doze De Março, Av. Presidente Getúlio Vargas, R. Farias Neves Sobrinho, R. São Miguel, Avenida Chico Science, Retorno, Avenida Chico Science, Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Praça Procurador Pedro Jorge De Vasconcelos, Av. Fagundes Varela, R. Manoel Graciliano de Souza, Av. Coronel Frederico Lundgren, Rua 01 (Rua Clídio de Lima Nigro), Rua Fenelon Átilo Leite, Avenida Jules Rimet, Av. Brasil, Av. das Garças, Rua da Amora, Rua 37, Avenida Nápoles, Avenida Tiradentes, Terminal Integrado do Rio Doce.

Linha 1983 – TI Rio Doce (Princesa Isabel)

PRI - Diretor

Terminal / Ponto de Retorno: Terminal Integrado do Rio Doce, Avenida Tiradentes, Avenida das Garças, Avenida Brasil, Avenida Jules Rimet, Rua Fenelon Átilo Leite, Rua 01 (Rua Clídio de Lima Nigro), Avenida Coronel Frederico Lundgren, Rua São João Batista, Rua Santa Terezinha, Avenida Fagundes Varela, Praça Procurador Pedro Jorge de Vasconcelos, Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Avenida José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Praça Doze de Março, Praça Dantas Barreto, Rua do Sol, Praça do Carmo, Avenida Sigismundo Gonçalves, Largo do Varadouro, Avenida Presidente Kennedy, Travessa do Pisa, Avenida Olinda, Viaduto Luiz Delgado (Acesso à Avenida Agamenon Magalhães), Avenida Governador Agamenon Magalhães, Rua Rampa, Avenida Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Rua Floriano Peixoto, Rua do Peixoto, Avenida Dantas Barreto, Praça Sergio Loreto, Avenida Sul, Cais Santa Rita, Avenida Martins de Barros.

Ponto de Retorno / Terminal: Avenida Martins de Barros, Ponte Conde Maurício de Nassau, Avenida Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo, Avenida Militar, Ponte do Limoeiro, Avenida Norte, Praça General Abreu e Lima (Praça Cívica), Rua Alexandre Moura, Avenida Cruz Cabugá, Avenida Olinda, Largo do Varadouro, Avenida Sigismundo Gonçalves, Praça do Carmo, Rua do Farol, Avenida Ministro Marcos Freire, Rua Coronel Henrique Guimarães, Praça Doze de Março, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Praça Duque de Caxias, Avenida José Augusto Moreira, Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Rua da Glória, Av. Ministro Marcos Freire, Rua Professor Fernando César de Andrade, Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Rua Aluísio de Azevedo, Rua Catulo da Paixão Cearense, Rua Nilson Sabino Pinho, R. Manoel Graciliano de Souza, Av. Coronel Frederico Lundgren, Rua 01 (Rua Clídio de Lima Nigro), Rua Fenelon Átilo Leite, Avenida Jules Rimet, Avenida Brasil, Avenida das Garças, Avenida Tiradentes, Terminal Integrado do Rio Doce.

AMO - Rua Amora

Terminal / Ponto de Retorno: Terminal Integrado do Rio Doce, Avenida Tiradentes, Avenida das Garças, Avenida Brasil, Avenida Jules Rimet, Rua Fenelon Átilo Leite, Rua 01 (Rua Clídio de Lima Nigro), Avenida Coronel Frederico Lundgren, Rua São João Batista, Rua Santa Terezinha, Avenida Fagundes Varela, Praça Procurador Pedro Jorge de Vasconcelos, Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Avenida José Augusto Moreira, Praça Duque de Caxias, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Praça Doze de Março, Praça Dantas Barreto, Rua do Sol, Praça do Carmo, Avenida Sigismundo Gonçalves, Largo do Varadouro, Avenida Presidente Kennedy, Travessa do Pisa, Avenida Olinda, Viaduto Luiz Delgado (Acesso à Avenida Agamenon Magalhães), Avenida Governador Agamenon Magalhães, Rua Rampa, Avenida Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Rua Floriano Peixoto, Rua do Peixoto, Avenida Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto, Avenida Sul, Cais Santa Rita, Avenida Martins de Barros.

Ponto de Retorno / Terminal: Avenida Martins de Barros, Ponte Conde Maurício de Nassau, Avenida Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo, Avenida Militar, Ponte do Limoeiro, Avenida Norte, Praça General Abreu e Lima (Praça Cívica), Rua Alexandre Moura, Avenida Cruz Cabugá, Avenida Olinda, Largo do Varadouro, Avenida Sigismundo Gonçalves, Praça do Carmo, Rua do Farol, Avenida Ministro Marcos Freire, Rua Coronel Henrique Guimarães, Praça Doze de Março, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Praça Duque de Caxias, Avenida José Augusto Moreira, Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Rua da Glória, Av. Ministro Marcos Freire, Rua Professor Fernando César de Andrade, Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, Rua Aluísio de Azevedo, Rua Catulo da Paixão Cearense, Rua Nilson Sabino Pinho, R. Manoel Graciliano de Souza, Av. Coronel Frederico Lundgren, Rua 01 (Rua Clídio de Lima Nigro), Rua Fenelon Átilo Leite, Avenida Jules Rimet, Avenida Brasil, Avenida das Garças, Rua da Amora, Rua 37, Avenida Nápoles, Avenida México, Avenida Tiradentes, Terminal Integrado de Rio Doce.

Linha 1986 - TI PE-15 / TI RIO DOCE

PRI - Diretor

Terminal / Ponto de Retorno: Terminal Integrado Da Pe-15, Rodovia Pe-015, Rodovia Pe-015 (Retorno), Rodovia Pe-015, Rua José Alexandre De Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Humberto De Lima Mendes, Rua Joaquim Oliveira Valença, Rua Arthur Serpa, Rua Manoel De Barros Lima, Avenida Governador Carlos De Lima Cavalcanti, Rua Eduardo De Morais, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Praça Duque De Caxias, Avenida José Augusto Moreira, Avenida Governador Carlos De Lima Cavalcanti, Rua Da Glória, Avenida Ministro Marcos Freire, Rua Professor Fernando César De Andrade, Avenida Governador Carlos De Lima Cavalcanti, Rua Aluísio De Azevedo, Rua Catulo Da Paixão Cearense, Rua Nilson Sabino Pinho, Rua Manoel Graciliano De Souza, Avenida Coronel Frederico Lundgren, Rua 01 (Rua Clídio De Lima Nigro), Rua Fenelon Átilo Leite, Avenida Jules Rimet, Avenida Brasil, Avenida México, Avenida Nápoles, Avenida Tiradentes, Terminal Integrado De Rio Doce.

Ponto de entrada/Terminal: Terminal Integrado De Rio Doce, Avenida Tiradentes, Avenida Das Garças, Avenida Nápoles, Avenida Rosa Silvestre, Via Contorno, Rua Pedro Álvares Cabral, Avenida Fagundes Varela, Praça Procurador Pedro Jorge De Vasconcelos, Rua Desembargador Tomás Antônio Guimarães, Avenida José Augusto Moreira, Praça Duque De Caxias, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Rua Manoel De Barros Lima, Rua Arthur Serpa, Rua Joaquim De Oliveira Valença, Rua Humberto De Lima Mendes, Rua Princesa Isabel, Rua José Alexandre De Carvalho, Rodovia Pe-015, Rodovia Pe-015 (Retorno), Rodovia Pe-015, Terminal Integrado Da PE-15.