Acidente entre moto e BRT deixa duas pessoas feridas entre o Recife e Olinda

O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (5), na Avenida Agamenon Magalhães, nas proximidades do Parque Memorial Arcoverde, no Grande Recife

Acidente entre moto e ônibus BRT deixa duas pessoas feridas na PE-001, entre Recife e Olinda (Cortesia/DP)

Na manhã desta quarta-feira (5), um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus do sistema BRT deixou duas pessoas feridas na rodovia PE-001, na Avenida Agamenon Magalhães, próximo ao Parque Memorial Arcoverde, entre os municípios do Recife e Olinda.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), duas vítimas foram atendidas no local. O condutor da motocicleta, de 57 anos, foi socorrido por uma viatura de resgate da corporação para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Segundo os bombeiros, o homem estava consciente e orientado no momento do atendimento.

A segunda vítima, uma mulher de 57 anos, recebeu atendimento do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e em seguida foi encaminhada pela equipe para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Igarassu.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. O trânsito na região ficou lento durante o atendimento à ocorrência.

