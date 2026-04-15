"A gente sabia que ia cair", diz moradora da rua de Paulista que desabou nesta quarta-feira (15)

Na madrugada desta quarta, placas de concreto de rua construída sobre um canal, em Paulista, desabaram; moradores já haviam alertado para o risco

Tereza Campos diz que moradores já haviam alertado para risco de desabamento (KAROL RODRIGUES/DP)

O desabamento de uma placa de concreto que fica sobre um canal, na Rua Raul Batista Oliveira, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, no Grande Recife, na madrugada desta quarta-feira (15), reacendeu o alerta de moradores que há anos denunciavam o risco no local.

A estrutura cedeu por volta de 1h40, mas, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo a comunidade, os sinais de que a placa poderia desabar eram antigos e chegaram a ser sinalizados pela própria população.

“A gente já dizia: vai cair, vai cair”, relata a moradora Tereza Campos, de 60 anos. “Ela foi baixando, baixando… a lateral já estava se afastando. Era o sinal que ela dava.”

De acordo com Tereza, o problema se arrasta há pelo menos seis anos, quando moradores decidiram colocar uma placa de alerta no local por conta própria.

“Foi o morador que botou, porque sentiu que ia acontecer alguma coisa”, afirma.

A estrutura funcionava como uma espécie de passagem sobre o canal, utilizada diariamente por pedestres e veículos.

“É caminho de todo mundo. Carro, moto, entregador de água… todo mundo passa por aqui”, explica.

Histórico de acidentes

O desabamento da madrugada desta quarta não foi um caso isolado, dizem os moradores.

Eles lembram que, há cerca de dez anos, um caminhão de lixo chegou a cair em outro ponto da mesma estrutura.

Desde então, intervenções foram feitas de forma pontual, sem resolver definitivamente o problema.

“Fazem um pedaço, dizem que vão continuar e param. Aí, muda prefeito, ninguém aparece mais”, critica Tereza.

O aposentado Benovaldo Cunha Santos, de 75 anos, confirma o histórico de promessas não cumpridas.

“Dizem que vão fazer, mas não fazem nada. Já falaram até em construir uma ponte aqui. Até hoje, nada”, afirma.

Risco anunciado

Moradores relatam que o desabamento já era esperado. Segundo eles, a placa apresentava sinais visíveis de comprometimento estrutural.

“Ela ficou baixando até descer”, contou Tereza Campos. “A gente lutava para não passar por cima, mas não tinha outro caminho.”

A situação gerava preocupação constante, principalmente por conta da intensa circulação de pessoas na área, que dá acesso à praia.

“A circulação, aqui, é imensa. Ainda bem que caiu de madrugada, porque de dia tem muita criança”, diz Leda Ferreira Cavalcante, de 57 anos.

Impacto na rotina

Com a queda da estrutura, moradores relatam dificuldades para sair de casa. Em alguns pontos, o acesso ficou comprometido.

“Agora estamos praticamente interditados. Não tem como sair”, afirma Leda.

A situação é ainda mais delicada para pessoas com mobilidade reduzida. O cadeirante Josenildo Oliveira Henrique, de 59 anos, conta que já enfrentava obstáculos antes mesmo do desabamento.

“Minha filha tinha que me carregar para passar por aqui. Agora ficou pior. Não tem como passar de jeito nenhum”, relata.

Ele também destaca o risco que foi evitado. “Se isso tivesse caído durante o dia, podia ter levado alguém junto. Aqui passa muita gente.”

Prefeitura de Paulista

A Prefeitura de Paulista se pronunciou, via nota oficial, sobre o desabamento da placa de concreto na rua em Pau Amarelo, garantindo que realizará vistoria técnica a fim de avaliar as condições estruturais das demais placas da via.

Assim como, disse que serão adotadas medidas emergenciais para garantir a segurança dos moradores.

A nota na íntegra:

“A Prefeitura do Paulista informa que tomou conhecimento do afundamento e colapso de uma placa de concreto na Rua Raul Batista dos Santos, no bairro de Pau Amarelo, ocorrido na madrugada desta quarta-feira (15).

Equipes da Secretaria de Infraestrutura, em conjunto com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, já foram acionadas e realizarão vistoria técnica no local para identificar as causas do problema, avaliar as condições estruturais das demais placas existentes na via e adotar as medidas emergenciais necessárias para garantir a segurança dos moradores.

A intervenção inicial prevê o isolamento da área afetada e a definição do plano de recuperação da via, com prioridade para restabelecer o acesso de veículos e pedestres com a maior brevidade possível.

A gestão municipal segue acompanhando a situação e reforça que quaisquer riscos adicionais serão tratados com prioridade absoluta.”

