Duas adolescentes sofrem importunação sexual em praia de Olinda; suspeito é preso

O caso de importunação sexual contra duas adolescentes de 14 anos ocorreu na tarde desta terça-feira (21), na Praia de Bairro Novo, em Olinda, no Grande Recife.

Delegacia da Mulher de Olinda cumpri mandado (Foto: Divulgação)

Na tarde desta terça-feira (21), duas adolescentes de 14 anos foram vítimas de importunação sexual na Praia do Quartel, no Bairro Novo, no Grande Recife. Um homem de 40 anos foi detido.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas, que são primas, estavam acompanhadas de familiares quando perceberam uma movimentação diferente do suspeito.

Segundo relatos das vítimas aos agentes, uma das adolescentes estava ajeitando o biquíni quando percebeu que o homem estava mostrando as partes íntimas.

As adolescentes correram e relataram o ocorrido a uma tia.

Durante a tentativa de fuga, o suspeito encontrou uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e acabou sendo detido. As meninas confirmaram a denúncia no momento da abordagem.

O homem foi conduzido inicialmente para a Delegacia do Varadouro e, posteriormente, encaminhado à 15ª Delegacia da Mulher de Olinda, responsável pela investigação.

Na unidade policial, o suspeito negou as acusações.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o autor foi conduzido à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.

