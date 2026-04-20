Homem embriagado atropela quatro pessoas em Escada; criança de 8 anos está em estado grave

Caso aconteceu na noite deste domingo (19), na cidade de Escada, na Zona Mata de Pernambuco. Entre os feridos, está uma criança de 8 anos, internada no Hospital da Restauração, no Recife, em estado grave

Hospital da Restauração (HR), no Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Quatro pessoas foram atropeladas por uma caminhonete na cidade de Escada, na Zona da Mata pernambucana, na noite deste domingo (19). Entre as vítimas, está um garoto de 8 anos. O motorista do veículo e principal suspeito do atropelamento foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.

A criança de 8 anos e outra uma outra vítima, de 20, foram socorridas, ainda no domingo (19), em estado grave para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife. Elas seguem graves, segundo o HR.

As outras duas pessoas que ficaram feridas, uma adolescente de 15 anos e uma jovem de 18, foram socorridas para o Hospital Municipal de Escada, mas não tiveram lesões graves. Após receber atendimento médico e ser liberada, ajovem de 18 anos prestou, ainda, depoimento à Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Identificado como Josenildo Oliveira da Silva, de 48 anos, o homem que conduzia a caminhonete foi agredido por populares após o atropelamento. Ele estava acompanhando de Andrelson André da Silva, de 34, que estava no carro e também sofreu tentativa de linchamento.

Segundo o auto de prisão em flagrante, ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso, Josenildo ficou muito debilitado pelas agressões e precisou ser socorrido por policiais militares para o Hospital Getúlio Vargas, na Zona Oeste do Recife. Ele já recebeu alta, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Depoimento

Em depoimento, a jovem de 18 anos contou à polícia que estava em frente à casa onde mora, no bairro de Nova Escada, em Escada, na Zona da Mata, acompanhada de familiares, quando um “veículo descontrolado” atropelou várias pessoas.

Ainda segundo a vítima, Josenildo estava embriagado. Em função disso, moradores do entorno que presenciaram o atropelamento incendiaram o veículo após ele ser socorrido.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro tomado pelo fogo.