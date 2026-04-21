Justiça concede liberdade provisória a motorista que atropelou e matou criança em Escada

TJPE, no Recife (Foto: TJPE)

A Justiça determinou, nesta terça-feira (21), a soltura do motorista que provocou um atropelamento que resultou na morte de um menino de 8 anos e deixou outras quatro pessoas feridas, no município de Escada, na Zona da Mata Sul. O acidente aconteceu no domingo (19), na comunidade do Córrego do Ferreira, no bairro da Mangueira.

O condutor, identificado como Josenildo Oliveira da Silva, de 48 anos, foi preso em flagrante após o ocorrido e permaneceu sob custódia no Hospital Getúlio Vargas,no Recife, onde recebeu atendimento médico. Após receber alta, teve a situação analisada em audiência de custódia.

A decisão foi proferida pelo juiz Felipe J. Dias Martins da Rosa e Silva, que atuava no plantão judiciário da Central Especializada das Garantias do Cabo de Santo Agostinho. A audiência ocorreu por videoconferência e resultou na concessão de liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares. O Tribunal de Justiça informou ao Diario de Pernambuco que "após análise das circunstâncias do caso, foi concedida liberdade provisória de Josenildo Oliveira da Silva, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão."

Entre as determinações impostas estão o uso de tornozeleira eletrônica por 180 dias, a proibição de se aproximar das vítimas e de seus familiares, mantendo distância mínima de 300 metros, além da restrição de saída da comarca por mais de oito dias sem autorização judicial, da suspensão imediata do direito de dirigir e obrigação de comparecimento mensal em juízo.

A decisão provocou reação de moradores de Escada. Após a confirmação da soltura, um grupo realizou um protesto na BR-101, onde foram incendiados galhos e entulhos, bloqueando o tráfego de veículos na rodovia.

Acidente

O atropelamento deixou, ao todo, seis feridos, incluindo os dois ocupantes da caminhonete. Entre as vítimas atingidas estavam uma criança, uma adolescente e duas jovens, de 18 e 20 anos. O menino de 8 anos chegou a ser socorrido, mas morreu na noite da segunda-feira (20), no Hospital da Restauração.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, moradores da região agrediram o motorista após o acidente e chegaram a tentar linchá-lo. O passageiro do veículo, identificado como Andreilson André da Silva, também foi socorrido e permanece sob custódia, sem informações atualizadas sobre o estado de saúde.

Nesta terça-feira, familiares, amigos e moradores do município se reuniram para o velório e sepultamento da criança, enquanto pediam por justiça.

