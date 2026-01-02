Carro invade calçada e atropela mulher e criança, em Paulista
Mulher, de 50 anos, caminhava com seu neto, de 11 anos, na calçada quando foi atingida pelo carro
Publicado: 02/01/2026 às 14:19
Hospital da Restauração, no Recife (Arquivo DP)
Uma mulher de 50 anos e uma criança de 11 anos foram atropeladas por um carro que invadiu a calçada, em Paulista, no Grande Recife, na quinta (1º). O veículo atravessou a contramão da Avenida Brasil, em Jardim Maranguape, atingiu as vítimas e acabou colidindo com um poste.
Informações preliminares dão conta de que o condutor, um homem de 75 anos, que trabalhava como motorista por aplicativo e teria confessado que não tinha dormido bem antes de iniciar sua jornada de trabalho. Neto e avó foram socorridos para o Hospital da Restauração.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada através da 08ª Delegacia Seccional de Paulista. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.