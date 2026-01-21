Corpo de criança atropelada por caminhão em Paulista é liberado pelo IML

O enterro da criança atropelada por caminhão deve acontecer entre esta quarta (21) e a quinta-feira (22), no Cemitério Campo Santo São José, em Paulista

Sepultamento da criança morta por atropelamento em Paulista deve acontecer até amanhã (Cadu Silva/DP)

O corpo da criança de 4 anos, atropelada por um caminhão desgovernado em Jardim Paulista Baixo, no município de Paulista, no Grande Recife, foi liberado no início da tarde desta quarta-feira (21) pelo Instituto de Medicina Legal (IML) e encaminhado para uma funerária, onde está sendo preparado para o sepultamento.

Segundo a família, o enterro deve acontecer entre esta quarta (21) e a quinta-feira (22), no Cemitério Campo Santo São José, também em Paulista. O horário do sepultamento ainda será definido.

O acidente aconteceu na noite da terça-feira (20), na Rua das Dálias, no bairro de Jardim Paulista Baixo.

Segundo relatos de moradores da Comunidade da Bolívia, o caminhão estava sendo utilizado para uma mudança quando foi estacionado em uma ladeira para a retirada dos móveis.

Em seguida, o veículo perdeu o controle, desceu a via desgovernado e atingiu a criança, que estava na rua.

A criança morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. Testemunhas afirmaram que outras crianças brincavam na via no momento do acidente.

O caminhão só parou após colidir com um veículo modelo Onix que estava estacionado, o que evitou que mais pessoas fossem atingidas.

O motorista do caminhão, um homem de 42 anos, deixou o local após o acidente, mas se apresentou posteriormente à Delegacia de Plantão de Paulista, onde prestou depoimento.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, foram adotados os procedimentos cabíveis e as investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.

A mãe do menor está grávida de oito meses e já é mãe de outros outras duas meninas.