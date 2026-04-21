Faculdade no Recife oferece serviços gratuitos de saúde e orientação jurídica na sexta (24)

Facen fica localizada na Boa Vista, no Recife (Foto: Divulgação)

Moradores das comunidades dos Coelhos, Boa Vista e Pátio de Santa Cruz, no Recife, poderão acessar serviços gratuitos de saúde, assistência jurídica e orientação profissional nesta sexta-feira (24), das 8h às 17h, na Faculdade Central do Recife (Facen), no bairro da Boa Vista, no centro da cidade. A ação reúne professores, estudantes e parceiros da instituição.



Entre os atendimentos de saúde, serão oferecidas 80 vagas para mamografia destinadas a mulheres e mulheres trans entre 50 e 74 anos, divididas entre os turnos da manhã e da tarde. Para realizar o exame, é necessário apresentar comprovante de residência no Recife e CPF. Também haverá testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além de aferição de pressão arterial e medição de glicemia.



Na área de fisioterapia, estão previstas 20 vagas para limpeza de pele e 20 para drenagem linfática. A programação inclui ainda atendimentos voltados ao alívio de dores musculares e articulares, com terapias manuais, além de triagem para acompanhamento posterior na clínica-escola da instituição.



O evento também contará com orientação jurídica gratuita em áreas como direito de família, trabalhista, do consumidor, previdenciário e civil, com 30 atendimentos distribuídos entre manhã e tarde.



Para quem busca inserção no mercado de trabalho, haverá consultorias com orientações profissionais e elaboração de currículos.



Devido ao número limitado de vagas em alguns serviços, é necessário realizar agendamento prévio na recepção da faculdade, na quarta-feira (22), das 14h às 18h, ou na quinta-feira (23), das 9h às 17h. A FACEN está localizada na Rua Velha, nº 34, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

