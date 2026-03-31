Recife recebe equipamento de atendimento social, jurídico e psicológico a mulheres em situação de violência na Zona Norte

Novo SER Clarice foi inaugurado na Zona Norte do Recife nesta terça (31). Equipamento de acolhimento e atendimento a mulheres em situação de violência dispõe de apoio social, jurídico e psicológico para vítimas

Inauguração do Serviço Especializado e Regionalizado (SER) Clarice Lispector (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Recife inaugurou, nesta terça (31), um novo espaço de acolhimento e atendimento a mulheres em situação de violência. Situado no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, o Serviço Especializado e Regionalizado (SER) Clarice Lispector irá disponibilizar assistência social, jurídica e psicológica para as vítimas.



Segundo a prefeitura do Recife, o local complementa a rede de proteção à mulher em todas as regiões do município. A unidade dispõe de uma equipe multidisciplinar formada por assistentes sociais, advogadas, psicólogas e educadoras sociais.



“Estamos inaugurando o oitavo equipamento da rede de proteção às mulheres do Recife, completando a cobertura em todas as regiões da cidade. Aqui, elas encontram atendimento psicológico, social e jurídico para garantir que qualquer violação de direitos seja acompanhada”, afirmou o prefeito João Campos



Cerca de 60 atendimentos por mês são realizados nos equipamentos da cidade, segundo a Secretaria da Mulher da capital. “Estamos levando o atendimento para uma RPA que ainda não era contemplada e que apresenta índices de violência que chamam atenção. Agora, essas mulheres terão o serviço mais perto de casa”, afirmou a secretária da Mulher, Glauce Medeiros.



Mulheres de toda a região de Casa Amarela podem ser atendidas no novo espaço, localizado na Rua Padre Lemos, 675. O funcionamento será das 7h às 19h, de segunda a domingo. As cidadãs recifenses de fora da Zona Norte também podem receber auxílio no espaço.



O equipamento se soma à Rede Clarice, que já conta com o Centro de Referência Clarice Lispector, em Santo Amaro; o SER Clarice Lispector, em Areias; as Salas de Atendimento Descentralizado nos Compaz Ariano Suassuna (Abdias de Carvalho), Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Dom Hélder Câmara (Ilha Joana Bezerra), Professor Paulo Freire (Cohab) e Atriz Leda Alves (Pina); além da Casa Empodera Mulher, em Santo Amaro, e do Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, no Bairro do Recife.

Rede de enfrentamento no Recife

Além do novo SER Clarice, a capital pernambucana conta com equipamentos na rede de enfretamento à violência contra a mulher e na rede de proteção às vítimas. Confira:

Por telefone, estão dispostos o Whatsapp 24h, no número (81) 99488.6138, e o Liga Mulher, no número 0800 281 0107.

O Centro de Referência Clarice Lispector, na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro, na área central do Recife, funciona 24h no atendimento às mulheres em situação de violência.

O SER Clarice Lispector de Areais, na Zona Oeste do Recife, funciona de domingo a domingo, 7h às 19h, na Avenida Recife, número 700.

Alguns Centros Comunitários da Paz (Compaz), equipamentos de cidadania do Recife, dispõem de salas de atendimento descentralizado especialmente para mulheres vítimas de violência.

São eles: Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro, Zona Oeste; Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, na Zona Norte da capital; Dom Hélder Câmara, na Joana Bezerra, área central do Recife; Professor Paulo Freire, no Ibura, e Atriz Leda Alves, no Pina, ambos na Zona Sul.

No Curado, o Centro Sony Santos funciona 24h e atende vítimas de violência física sexual e psicológica. Mulheres cis, trans, homens trans com útero, a partir de 10 anos, podem receber auxílio médico, psicológico e social sem necessidade de encaminhamento.

O Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, na Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, funciona de terça a sábado, das 8h às 17h, e domingo, das 10h às 18h.

Por fim, a Casa Empodera Mulher, na Rua Bernardo Guimarães, em Santo Amaro, no centro do Recife também compõe a rede. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.