Confira a rede de descarte de entulho, resíduos de obras e lixo para reciclagem que se ampliou no Recife

A rede de reciclagem e descarte de lixo e resíduos do Recife agora conta com um serviço de coleta agendada de móveis, entulhos e resíduos de pequenas obras. A novidade foi lançada nesta quinta (15), pela gestão municipal

Recife tem 16 EcoEstações de descarte correto de resíduos (Foto: Marlon Diego/PCR)

A rede de reciclagem e descarte de lixo e resíduos do Recife agora conta com um serviço de coleta agendada de móveis, entulhos e resíduos de pequenas obras. A novidade foi lançada nesta quinta (15), pela gestão municipal.

Os materiais alvo do serviço são entulhos domésticos, como metralhas de pequenas obras e móveis velhos, diretamente na casa do cidadão.

O objetivo, segundo a gestão municipal, é acabar com o descarte irregular, uma realidade que hoje demanda mais de R$ 10 milhões da prefeitura, e impacta diretamente na cidade, quando o material vai parar nos canais, rios e áreas públicas.

Como funciona

Serão 40 equipes trabalhando, segundo a prefeitura, divididas entre os turnos da manhã e da noite.

O serviço será executado pela Emlurb e é exclusivo para pequenos geradores (moradores residenciais e pequenos comércios). Cada imóvel poderá realizar até dois agendamentos por mês, com limite de até 1 metro cúbico por solicitação, ou optar por um único agendamento mensal de até 2 metros cúbicos. Médios e grandes geradores não podem participar deste agendamento.

O pedido deverá deve ser feito por meio do Conecta Recife, na Carta de Serviços, ou pelo site https://agendamentodecoleta.recife.pe.gov.br/. Após a solicitação, será realizada vistoria técnica e a confirmação do agendamento, com definição do dia e turno da coleta, em até três dias úteis.

Na página de login do Conecta Recife, é preciso entrar com a senha e acessar o “Agendamento de Coleta”. Lá, há a opção de agilizar seu agendamento, basta informar que o endereço para a coleta é o mesmo do cadastro, preenchendo automaticamente.

Caso não seja para a própria pessoa, é necessário inserir os dados e as informações do respectivo contato . Depois de adicionar uma foto do material, a solicitação entrará em análise e a equipe vai definir o dia e o turno em que o entulho será recolhido.

Até a data agendada, o material deverá permanecer armazenado em recipientes, tonéis ou sacos resistentes e guardado em área interna do imóvel. A colocação em área externa só será permitida no dia confirmado para a retirada.

Entre os objetos que poderão ser recolhidos, além dos entulhos de pequenas obras, estão: sofás, colchões, móveis e eletrodomésticos de grande porte; galhadas e restos de poda; e materiais recicláveis.

Rede

O novo serviço faz parte da rede de reciclagem e descarte de lixo e resíduos do Recife, que já conta com algumas dinâmicas. Confira:

Na cidade, existem 16 ecoestações funcionamento. Esses pontos recebimem resíduos como móveis velhos, resíduos de pequenas obras residenciais, de poda e outros materiais, com volume de até 1 metro cúbico por dia.

Resíduos hospitalares, e industriais não são recebidos nas EcoEstações. O horário de funcionamento é das 8:00h as 16:00h, de segunda a sábado, exceto feriados. Encontre o ponto mais próximo de você aqui: https://recifelimpa.recife.pe.gov.br/encontre-o-ponto-mais-perto-de-voce/.

Ao longo do território recifense, existem os PEV’s (Pontos de Entrega Voluntária), um equipamento espalhado em mais de 170 locais estratégicos para a disposição de resíduos recicláveis (papel, papelão, metal, latas de alumínio, latas de aço, vidro, PET, embalagens em geral e resíduos eletrônicos com dimensões de até 20 a 30cm ou volume inferior a 5L.

Os cidadãos podem, também, realizar cadastro para que o caminhão da coleta seletiva pare na residência, condomínio ou estabelecimento comercial e recolha os resíduos recicláveis. É possível ainda acessar o calendário da coleta domicilar no link https://recifelimpa.recife.pe.gov.br/coleta-domiciliar/.