Vazamento de gás pode ter causado incêndio que matou um homem e uma adolescente em Casa Forte, no Recife

Moradores relataram à reportagem do Diario de Pernambuco que ouviram explosões e sentiram forte cheiro de gás durante incêndio em Casa Forte, na zona norte do Recife

Incêndio em Casa Forte destruiu apartamento do terceiro andar e atingiu um do quarto (RAFAEL VIEIRA/DP)

Um vazamento de gás pode ter sido responsável pelo incêndio que matou duas pessoas em um apartamento do bairro de Casa Forte, entre a noite da segunda (20) e a madrugada desta terça, e deixou duas pessoas mortas.

A suspeita foi levantada pelo síndico Marcos Nunes, morador do Condomínio Vivenda de Casa Forte desde 2019 e, desde início deste ano, na função.

“Já tinha alertado ao pessoal que não mantivesse mais de um botijão dentro do apartamento”, comentou, confirmando que era o caso do apartamento 304, onde teve início o incêndio.

“Vamos esperar a análise do Instituto de Criminalística (IC), que já levou os dois botijões para a perícia”.

Além do síndico, a reportagem do Diario de Pernambuco conversou com alguns moradores, ainda bastante assustados.

Eles relataram explosões e o cheio forte de gás, além do rápido alastramento das chamas, chegando a atingir o quarto andar e estourando vidros das janelas da apartamento acima do 304.

A Defesa Civil esteve no condomínio no manhã desta terça-feira e iniciou uma vistoria do terceiro e quarto andares do prédio do bloco, temporariamente interditados.

Os dois primeiros andares não sofreram interdição.