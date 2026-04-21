Um homem e uma adolescente morrem em incêndio na madrugada desta terça (21), em Casa Forte, zona norte do Recife

O homem morreu tentando salva a sobrinha; segundo os Bombeiros 3 cães também perderam a vida no incêndio em Casa Forte, no Recife

Fogo tomou conta de apartamento em Casa Forte matando duas pessoas (REPRODUÇÃO/IMAGEM TV GUARARAPES)

Uma adolescente e um homem morreram na madrugada desta terça-feira (21), vítimas de um incêndio em um apartamento no bairro de Casa Forte, na zona norte do Recife.

Três cachorros que viviam na residência também morreram.

Segundo informações extraoficiais, o homem, que teria 50 anos, morreu ao tentar salvar a sobrinha, de 17 anos, do incêndio.

O fogo, que chegou a atingir o quarto andar, começou no terceiro, no apartamento 304 do bloco A, em edifício da rua Samuel de Farias, em Casa Forte.

O homem, que morava no primeiro andar, era irmão da mãe da adolescente, e subiu pelas escadas para tentar salvar a sobrinha, de 17 anos. Um idoso que morava no apartamento conseguiu escapar.



Em nota oficial, os Bombeiros confirmaram as mortes:

“O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado, na madrugada desta terça-feira (21), para atender a uma ocorrência de incêndio em residência, no bairro de Santana, no Recife.

No local, as equipes realizaram o combate às chamas e a varredura no imóvel, com o objetivo de localizar possíveis vítimas. Durante a operação, foram encontrados dois corpos sendo um homem e uma mulher. além de três cães, todos já sem vida.

A ocorrência foi finalizada mobilizando cinco viaturas e 14 militares.”

Matéria em atualização

