Defesa Civil interdita andares de prédio após incêndio que deixou dois mortos no Recife

incêndio deixou sobrinha e tio mortos em Casa Forte, na Zona Norte do Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

Após o incêndio que matou duas pessoas na madrugada desta terça-feira (21), a Defesa Civil do Recife interditou total e parcialmente áreas do Edifício Vivenda Casa Forte, localizado no bairro de Santana, Zona Norte do Recife. O fogo atingiu o apartamento 304, no 3º andar do Bloco A, provocando danos estruturais que levaram à interdição do pavimento e de parte do andar superior.

De acordo com o órgão, após nova vistoria realizada no imóvel, o 3º andar foi totalmente interditado, enquanto o 4º andar teve áreas parcialmente isoladas. A medida foi tomada devido ao desprendimento de gesso e do revestimento no teto dos corredores da escada de acesso. As áreas só deverão ser liberadas após a realização dos reparos necessários, com acompanhamento técnico especializado.

O incêndio

O incêndio começou no apartamento 304, onde estavam uma jovem de 17 anos, o pai e os animais da família. Durante o ocorrido, o arquiteto Gustavo Cauás, de 46 anos, que morava no primeiro andar do prédio, subiu pelas escadas para tentar resgatar os familiares, mas morreu no local. A adolescente também não resistiu, assim como os três cães da família. Um idoso, pai da adolescente, que mora no apartamento e estava no local no momento do incêndio, conseguiu escapar sem ferimentos.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que enviou cinco viaturas e 14 militares para controlar as chamas e realizar a varredura no imóvel, onde os corpos das vítimas foram localizados.

O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco, que ficará responsável por investigar as causas do incêndio. Até o momento, não há confirmação sobre o que teria provocado o fogo.

A adolescente era aluna do Colégio Casa Forte, onde cursava o 3º ano do ensino médio, desde 2024. Em nota, a instituição lamentou a morte da estudante e destacou sua personalidade solidária. Já Gustavo Cauás era arquiteto e urbanista, mestre em engenharia urbana e ambiental, além de especialista em acústica e luminotécnica. Ele deixa esposa e dois filhos.

A Defesa Civil orienta que a população acione o órgão em situações de risco por meio do telefone 0800-0813400, pelo número 3036-4873 ou pelo aplicativo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e funciona 24 horas por dia.

