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INCÊNDIO

Defesa Civil interdita andares de prédio após incêndio que deixou dois mortos no Recife

Interdição ocorreu após vistoria identificar danos estruturais causados por incêndio que deixou dois mortos

Diario de Pernambuco

Publicado: 21/04/2026 às 17:49

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incêndio deixou sobrinha e tio mortos em Casa Forte, na Zona Norte do Recife/Rafael Vieira/DP Foto

incêndio deixou sobrinha e tio mortos em Casa Forte, na Zona Norte do Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

Após o incêndio que matou duas pessoas na madrugada desta terça-feira (21), a Defesa Civil do Recife interditou total e parcialmente áreas do Edifício Vivenda Casa Forte, localizado no bairro de Santana, Zona Norte do Recife. O fogo atingiu o apartamento 304, no 3º andar do Bloco A, provocando danos estruturais que levaram à interdição do pavimento e de parte do andar superior.

De acordo com o órgão, após nova vistoria realizada no imóvel, o 3º andar foi totalmente interditado, enquanto o 4º andar teve áreas parcialmente isoladas. A medida foi tomada devido ao desprendimento de gesso e do revestimento no teto dos corredores da escada de acesso. As áreas só deverão ser liberadas após a realização dos reparos necessários, com acompanhamento técnico especializado.

O incêndio

O incêndio começou no apartamento 304, onde estavam uma jovem de 17 anos, o pai e os animais da família. Durante o ocorrido, o arquiteto Gustavo Cauás, de 46 anos, que morava no primeiro andar do prédio, subiu pelas escadas para tentar resgatar os familiares, mas morreu no local. A adolescente também não resistiu, assim como os três cães da família. Um idoso, pai da adolescente, que mora no apartamento e estava no local no momento do incêndio, conseguiu escapar sem ferimentos.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que enviou cinco viaturas e 14 militares para controlar as chamas e realizar a varredura no imóvel, onde os corpos das vítimas foram localizados.

O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco, que ficará responsável por investigar as causas do incêndio. Até o momento, não há confirmação sobre o que teria provocado o fogo.

A adolescente era aluna do Colégio Casa Forte, onde cursava o 3º ano do ensino médio, desde 2024. Em nota, a instituição lamentou a morte da estudante e destacou sua personalidade solidária. Já Gustavo Cauás era arquiteto e urbanista, mestre em engenharia urbana e ambiental, além de especialista em acústica e luminotécnica. Ele deixa esposa e dois filhos.

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A Defesa Civil orienta que a população acione o órgão em situações de risco por meio do telefone 0800-0813400, pelo número 3036-4873 ou pelo aplicativo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e funciona 24 horas por dia.

Defesa Civil , incêndio , Recife
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