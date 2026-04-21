Adolescente, vítima do incêndio em Casa Forte, faria 18 anos nos próximos dias e era autista

Incêndio atingiu apartamento em Casa Forte na noite da segunda (20) e causou a morte da adolescente e do seu tio, que tentou salvá-la

Apartamento pegou fogo em Casa Forte (REPRODUÇÃO;/REDES SOCIAIS)

A adolescente de 17 anos, que morreu no incêndio ocorrido na noite da segunda-feira (20), em apartamento no bairro de Casa Forte, na zona norte do Recife, era autista.

A informação foi repassada por moradores do prédio da rua Samuel de Farias, que fica no limite entre Casa Forte e Santana, a dois quarteirões do antigo Hiper Bompreço.

A adolescente, que faria 18 anos nos próximos dias, estava no apartamento 304, no terceiro andar do bloco A do conjunto.

Quando o incêndio começou, o tio dela, morador do primeiro andar, subiu pelas escadas para tentar salvar os familiares.

Um idoso que morava no apartamento conseguiu escapar.

Já a garota, que tinha autismo, não. Na tentativa de salvamento, o tio, um homem de 50 anos, também morreu.

Os três cachorros da família que também perder a vida.

O prédio de número 122 da rua Samuel de Farias foi todo evacuado e a Defesa Civil deve fazer uma vistoria na manhã desta terça-feira para avaliar as condições estruturais do edifício após o incêndio.

Conforme informações de moradores, o fogo chegou a atingir o quarto andar, estourando os vidros das janelas de um dos apartamentos.