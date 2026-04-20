Suspeito de integrar Comando Vermelho é preso com arma, munições e carro roubado no Recife

Homem foi detido neste sábado (18), no km 5 da BR-232, no Curado, na Zona Oeste do Recife

Suspeito de integrar Comando Vermelho é preso pela PRF com arma, munições e carro roubado na zona Oeste do Recife (Foto: Ascom/PRF)

Um homem suspeito de integrar o Comando Vermelho foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste sábado (18), no km 5 da BR-232, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola, munições, drogas e um carro roubado.

Segundo a PRF, durante a abordagem, foi constatado que o veículo utilizado pelo suspeito era clonado e possuía registro de roubo.

Na vistoria, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm com carregador para 30 munições, além de outras 45 munições do mesmo calibre, uma mira laser, seis placas de colete balístico e duas toucas balaclava. Também foram apreendidas porções de maconha.

Ainda de acordo com a corporação, o motorista tentou destruir um dos celulares durante a abordagem, possivelmente para ocultar informações armazenadas no aparelho.

O suspeito foi encaminhado à Central de Plantões da Capital, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte da cidade.

Ele poderá responder por crimes como receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, contrabando e posse de drogas.

