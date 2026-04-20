Homem e mulher morrem após confronto com a PM durante perseguição no Agreste de Pernambuco

O homem e a mulher morreram na manhã deste sábado (18) após confronto com a Polícia Militar durante uma perseguição no distrito de Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco

Um homem e uma mulher morrem após confronto com a PM durante perseguição no Agreste de Pernambuco (Foto: Reprodução/redes sociais)

Um homem e uma mulher morreram após um confronto com policiais militares durante uma perseguição no distrito de Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, na manhã do sábado (18). As vítimas foram identificadas como Danúbia e Alex.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe realizava rondas quando deu ordem de parada a um veículo em atividade suspeita. A condutora não obedeceu e tentou fugir, dando início a uma perseguição.

De acordo com a PM, durante o acompanhamento, os ocupantes do veículo teriam efetuado disparos contra o efetivo, que revidou.

A perseguição terminou em uma área de obras, onde o veículo foi interceptado.

Ainda de acordo com a polícia, houve novo confronto e Danúbia e Alex foram atingidos. Eles chegaram a ser socorridos para uma unidade de saúde, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos e tiveram os óbitos confirmados.

Conforme a Polícia, outras quatro pessoas que estavam no carro foram conduzidas à delegacia.

Em depoimento, a condutora afirmou que estaria sendo coagida durante a fuga, versão confirmada por outros ocupantes, que apontaram o homem morto como responsável por ordenar a fuga e realizar os disparos.

No interior do veículo, foram apreendidos uma arma de fogo, munições, entorpecentes, balança de precisão, celulares e outros materiais.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como porte ilegal de arma de fogo, posse de entorpecentes e morte por intervenção legal de agente do Estado.

Um inquérito foi instaurado e o caso segue sob a responsabilidade da Delegacia de Taquaritinga do Norte.

A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social (SDS) também abriu procedimento para acompanhar a atuação dos policiais envolvidos.

