A mulher foi morta a tiros na noite do sábado (18), no povoado de Nova Descoberta, na zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Mulher é morta a tiros em Petrolina, no Sertão de Pernambuco (Foto:Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher de 33 anos, identificada inicialmente como Leidiane, foi morta a tiros na noite do sábado (18), no povoado de Nova Descoberta, zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações repassadas a Polícia, a mulher chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar do município, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado.

Após passar por perícia, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso registrado inicialmente como homicídio consumado está sob a responsabilidade da 24ª Delegacia de Homicídios de Petrolina.

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria”, disse a Polícia Civil de Pernambuco.