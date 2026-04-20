O crime aconteceu na noite deste domingo (19), na rua João Fernandes Vieira, no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife; Vitor Olímpio estava dentro da borracharia quando foi surpreendido por dois suspeitos em uma motocicleta

Jovem é executado a tiros dentro de borracharia em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (Foto:Cortesia/DP)

Um jovem de 20 anos foi executado a tiros dentro de uma borracharia na noite deste domingo (19), no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

De acordo com informações repassadas à Polícia, o crime aconteceu por volta das 22h20 na Rua João Fernandes Vieira.

O jovem identificado como Vitor Olímpio estava na borracharia quando dois homens em uma motocicleta chegaram ao local. O garupa desembarcou, tirou o capacete e anunciou o assalto.

Segundo testemunhas, Vitor chegou a entregar o celular, mas o suspeito dispensou e efetuou pelo menos cinco disparos de arma de fogo.

Vitor morreu no local sem chance de socorro. Os criminosos fugiram na sequência.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) estiveram no local e realizaram o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

O caso registrado como homicídio consumado está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil do estado informou que um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime.