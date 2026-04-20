Incêndio de grandes proporções atingiu garagem da empresa de transporte Cido Bus em Caruaru; dois veículos foram retirados a tempo e não houve registro de feridos

Incêndio destrói seis ônibus em garagem no Agreste de Pernambuco (Reprodução/Redes Sociais)

Seis ônibus ficaram destruídos após um incêndio atingir a garagem da empresa de transporte coletivo Cido Bus em Caruaru, no Agreste pernambucano.

O sinistro foi registrado na noite do sábado (18), por volta das 18h, no Distrito Industrial da cidade, nas proximidades do Alto do Moura.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o fogo se alastrou rapidamente entre os veículos estacionados no local.

No momento do incêndio, oito ônibus estavam na garagem. Seis deles foram consumidos pelas chamas, enquanto dois foram retirados a tempo e não sofreram danos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e enviaram cinco viaturas para a ocorrência, incluindo unidades de combate a incêndio, resgate, salvamento e comando operacional. Quando os militares chegaram, o incêndio já estava em estágio avançado.

O trabalho de combate durou cerca de uma hora a uma hora e meia, período em que foram utilizados aproximadamente 15 mil litros de água para conter as chamas e evitar que o fogo se espalhasse ainda mais.

Apesar da destruição, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda devem ser investigadas.

