Mãe morre e filho fica ferido em ataque a tiros em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Mãe e filho foram vítimas de um ataque a tiros na noite desta terça-feira (7), no Residêncial Monsenhor Bernardino, localizado no bairro Topázio, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

IML de Petrolina fica no Sertão (Arquivo)

Uma mulher de 36 anos foi morta e o filho, de 19, ficou ferido durante um ataque a tiros na noite desta terça-feira (7), no bairro Topázio, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações repassadas à Polícia, Cristiane Ana da Silva e o filho, Carlos Eduardo de Oliveira, estavam no Residencial Monsenhor Bernardino, quando foram surpreendidos por quatro suspeitos que chegaram no local e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Após o ataque, os criminosos fugiram do local e até o momento não foram localizados.

Mãe e filho foram socorridos para uma unidade hospitalar do local, mas Cristiane não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado no Hospital Universitário.

Conforme informações extraoficiais, Carlos Eduardo permanece internado na unidade.

Após perícia, o corpo de Cristiane foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina.

O caso registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio está sob a responsabilidade da 25ª Delegacia de Polícia de Homicídios em Petrolina.

“As investigações seguirão até a completa elucidação dos fatos”, destacou a Polícia Civil do estado.

