Apac: segunda-feira começa com alerta de chuva forte em 3 regiões de Pernambuco
A previsão de chuva da Apac é de pancadas de intensidade Moderada; em Fernando de Noronha o risco é de Moderada a Forte
Publicado: 20/04/2026 às 07:28
Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Foto: Rafael Vieira/DP FOTO)
A segunda-feira (20) começou com um alerta de Estado de Observação, publicado na noite anterior, pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
Com validade até as 20h de hoje, o alerta prevê pancadas de chuvas com intensidade moderada na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul.
E de Moderada a Forte, em Fernando de Noronha.
“A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) deve continuar favorecendo pancadas de chuva moderada a forte em Fernando de Noronha. Ainda, durante a noite de domingo (19/04) e segunda-feira (20/04), um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) irá ocasionar pancadas de chuva moderada nas regiões litorâneas de Pernambuco”, diz a publicação da Apac.
De acordo com o painel de monitoramento de chuva em tempo real, até 7h20 desta segunda, a Zona da Mata Sul era o local que havia ocorrido maior acúmulo de água.
São José da Coroa Grande, Tamandaré e Rio Formoso apresentações volumes entre 22mm e 26mm.