Família nega que menor conduzia moto em sinistro que deixou mulher morta em Paudalho

Colisão entre moto e caminhão registrada em Paudalho na última quinta-feira (16) deixou uma mulher morta e um garoto de 12 anos ferido

Tamires Gomes da Costa estava indo para faculdade quando sofreu acidente (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

Familiares e pessoas próximas de Tamires Gomes da Costa, de 27 anos, contestam a versão inicial de que o filho da vítima, um garoto de 12 anos, estaria pilotando a motocicleta no momento do sinistro que resultou na morte da jovem, na última quinta-feira (16), na PE-40, em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A informação de que o garoto conduzia o veículo no momento do sinistro foi concedida ao Diario de Pernambuco pela Polícia Civil, responsável por investigar o caso. Amigo de infância de Thamires, Thiago Menezes afirma que ela guiava a moto e levava o filho na garupa.

“Posso dizer com convicção que quem pilotava era a mãe. O menino estava atrás. Ele é muito educado e sequer sabia pilotar direito”, diz.

O caso aconteceu na noite da quinta-feira (16). Segundo testemunhas, o sinistro teria ocorrido após um caminhão invadir a faixa contrária durante uma tentativa de ultrapassagem. “Ela vinha na mão correta e o caminhoneiro, de forma imprudente, entrou na faixa dela. Foi uma colisão frontal”, disse Thiago.

Ainda segundo Thiago, o motorista do caminhão teria deixado o local sem prestar socorro às vítimas. Também circula a informação de que o homem estava alcoolizado no momento do sinistro.

De acordo com Thiago, o garoto segue internado no Hospital da Restauração. “Não pode ficar impune. Quem comete um ato desse precisa responder. Foi uma atitude irresponsável que custou uma vida”, frisa Thiago.