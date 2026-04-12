Barreira desliza em Olinda e Defesa Civil interdita quatro casas

O deslizamento ocorreu na manhã deste domingo (12), na Rua Oito de Maio

Barreira desliza e atinge casas em Águas Compridas, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (Foto: Cortesia)

Uma barreira deslizou neste domingo (12), na Rua Oito de Maio, no bairro de Águas Compridas, em Olinda, no Grande Recife. De acordo com a Defesa Civil de Olinda, quatro casas precisaram ser interditadas e as famílias foram orientadas a sair. Não há registro de feridos.

Segundo moradores, a barreira começou a ceder pela manhã, provocando a entrada de lama em casas. Móveis foram danificados e houve prejuízos materiais.

Vídeos mostram uma “cachoeira” de lama descendo pela encosta. Nas imagens, um dos moradores aparece improvisando um canal para desviar a água e evitar que ela invadisse ainda mais uma das residências.

“Estamos tentando impedir que mais lama entre nas casas”, relatou a moradora Tayça Morais, que acompanha a situação no local.

“Não é a primeira vez que isso acontece aqui. Já perdi uma prima de 9 anos por causa dessa mesma barreira”, acrescentou.

Ainda segundo a população, a Defesa Civil de Olinda foi acionada por volta das 10h.

O que diz a Prefeitura de Olinda

Em nota, a Prefeitura de Olinda afirmou que a Defesa Civil se encaminhou imediatamente ao local após o ocorrido e está realizando trabalhos emergenciais na área. A gestão disse também que "está em contato direto, por meio de sua assistência social, com essas famílias, prestando todo o apoio e suporte possível".