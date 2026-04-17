Caminhonete perde controle em curva, atinge oficina e destrói carros em Olinda

Acidente aconteceu na entrada da cidade, no sentido do Recife, no bairro do Varadouro, na madrugada desta sexta (17)

Caminhonete atingiu fachada de oficina e destruiu outros carros (Redes Sociais )

Uma caminhonete perdeu o controle numa curva e atingiu uma oficina e um salão de beleza, em Olinda, no Grande Recife, na madrugada desta sexta (17).

O acidente, que aconteceu na entrada da cidade, no sentido do Recife, no bairro do Varadouro, também provocou danos em ao menos três carros que estavam estacionados.

Segundo informações dos donos da oficina, ninguém ficou ferido com gravidade. Houve apenas escoriações em ocupantes da caminhonete.

Como foi

O sinistro aconteceu pouco depois das 2h30. Com o impacto, a fachada da oficina mecânica foi destruída e parte do teto cedeu.

O carro do dono da oficina, que mora no imóvel de cima, ficou destruído.

Também houve danos em um carro que estava sendo consertado no estabelecimento e outro que se encontrava parado na frente do salão de beleza, ao lado.

Há informações de que quatro pessoas ocupavam a caminhonete no momento da batida. Os nomes não foram divulgados.

Em entrevista a emissora de TV, a esposa do dono da oficina, que se identificou como Ana, afirmou que todo estavam dormindo quando aconteceu o acidente.

“Foi um susto muito grande. A gente sabe que acontecem muitos acidentes na área, mas o barulho foi forte”, observou.

Ela disse que a família vai contabilizar as perdas e e adotar medidas legais.

“Não deu para calcular ainda, mas foi bem grande o prejuízo”, afirmou.