Grande Recife registra média de um motorista de aplicativo baleado a cada 12 dias em 2026, diz Fogo Cruzado

Djalma Alves da Silva Júnior, de 30 anos, foi o nono motorista por aplicativo baleado no Grande Recife em 2026, segundo o Instituto Fogo Cruzado. O número configura uma média de um condutor de passageiros baleado a cada 12 dias na região este ano

Carro ficou parado em frente a um pre´dio em casa Forte, após assassinato de motorista de aplicativo (Reprodução/TV Guararapes)

O Grande Recife registrou, em média, um caso de motorista de aplicativo baleado a cada 12 dias em 2026. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado. O número de episódios deste tipo chegou a nove nesta quarta (15) após a morte de Djalma Alves da Silva Júnior, de 30 anos, alvejado com um tiro na cabeça dentro do carro que ele usava para fazer corridas. O crime aconteceu na Várzea, Zona Oeste do Recife.

Do total de casos contabilizados pelo Fogo Cruzado na Região Metropolitana da capital pernambucana neste ano, oitro dos baleados morreram, o equivalente a 88,8% dos casos – um deles ficou ferido.

O dado representa, ainda, uma média de 2 motoristas por aplicativo foram mortos por disparos de arma de fogo por mês no Grande Recife em 2026.

Relembre

Segundo informações repassadas para a polícia, o crime aconteceu perto da reitoria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por volta da 1h30. Djalma Alves da Silva Júnior passava pela região, quando foi abordado por criminosos.

Não se sabe se os bandidos estavam em um carro ou em uma moto. O carro de Djalma foi alvejado e um dos tiros atingiu a cabeça do motorista, que morreu no local. Após o condutor ser atingido, o veículo ainda percorreu alguns metros e bateu em uma árvore.

O automóvel foi levado para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, também na Zona Oeste do Recife.

No carro, foram encontrados um celular, documentos e a maquininha de cartão de crédito, mas a polícia trata o caso como roubo seguido de morte, tipificado no Código penal Brasileiro como latrocínio.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou o crime por meio da Força-Tarefa de Homicídios na Capital. “Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguirão até completa elucidação dos fatos”, disse a corporação em nota.

Outros casos

Em março deste ano, o motorista por aplicativo Eduardo Luiz da Cruz, de 31 anos, foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a polícia, o crime logo após a vítima finalizar uma corrida e deixar uma passageira no local. A corporação recebu informações de que dois indivíduos se aproximaram do veículo e anunciaram o assalto.

Eduardo tentou fugir arrancando com o carro. Ele foi baleado pelo menos três vezes, segundo a perícia, acabou colidindo com ponto de ônibus a poucos metros do local, e morreu antes mesmo de receber socorro.

No começo do mesmo mês, outro condutor de passageiros por aplicativo, Victor Dantolli de Fontes Souza, 36, foi assassinado em Casa Forte, na Zona Norte do Recife. O caso é tratado como latrocínio, ou roubo seguido de morte.

O crime aconteceu na Estrada do Encanamento, por volta das 5h20. Imagens de câmeras de segurança mostram o carro branco parado na frente de um prédio para deixar uma passageira.

Dois homens param na frente do carro e tiros são ouvidos. As filmagens mostram também os dois homens correndo. Na fuga, um deles cobre o rosto com um capuz. Ainda é possível observar o carro acelerando e parando na rua.

Protesto

No dia 4 de março, um dia após o crime, motoristas por aplicativo realizaram um protesto em memória de Victor, no Recife.

De acordo com a categoria, o ato defendia a criação de um plano de segurança para motoristas de carro e moto que atuam por aplicativos.

Dois dias depois do crime, Cosme Victor Cândido Nascimento, de 29 anos, foi preso e confessou ter praticado a tentativa de assalto. Um adolescente de 17 anos, também suspeito de envolvimento no crime, foi apreendido em Toritama, no Agreste de Pernambuco.

Dados

A insegurança enfrentada por motoristas e entregadores por aplicativo em Pernambuco voltou ao centro do debate público após as duas mortes por latrocínio no mês passado.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Entregadores, Empregados e Autônomos de Moto e Bicicleta por Aplicativos de Pernambuco (Seambape), uma pesquisa da organização revelou que 87% dos 1.110 profissionais ouvidos já sofreram assalto ou tentativa de assalto no estado.

O levantamento foi feito em campo, entre os anos de 2023 e 2025 e com entregadores que atuam em duas rodas nas Zonas Norte e Sul do Recife. Outro dado aponta que 70% das ocorrências aconteceram em áreas consideradas nobres como os bairros Boa Viagem, Pina, Espinheiro, Graças, Casa Forte e Parnamirim.

Audiência

Diante das denúncias, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) decidiu convocar representantes das plataformas de mobilidade para prestar esclarecimentos. Uma audiência pública foi marcada para o dia 6 de maio.

O deputado João Paulo (PT), autor do requerimento, ressaltou a necessidade de diálogo com as empresas. “As plataformas devem explicações sobre o que estão planejando e podem contribuir muito com os trabalhadores e com a gestão estadual para garantir um trabalho seguro para centenas de pais de família”, afirmou.

Entre as propostas em discussão na Alepe estão a criação de pontos de apoio para motoristas e entregadores, além da implementação de QR Codes para identificação de profissionais e bolsas térmicas utilizadas nas entregas.

