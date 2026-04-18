Motorista por aplicativo sofre tentativa de latrocínio e tem carro incendiado na BR-408, no Grande Recife

Motorista por aplicativo recebeu chamado para corrida e, durante o trajeto, acabou sendo abordado por dois criminosos armados, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife

Motorista foi posto no porta-malas e carro foi incinerado pelos criminosos (PRF/divulgação)

Um motorista por aplicativo sofreu tentativa de latrocínio na BR-408, nas imediações da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. Na noite da última sexta-feira (17), ele foi acionado para uma corrida na área, mas acabou sendo interceptado por dois criminosos, que anunciaram o assalto e invadiram o veículo.

Segundo informações preliminares, a vítima, de 30 anos de idade, teve celular e dinheiro roubados. O carro, no entanto, ficou sem combustível e os criminosos puseram o trabalhador dentro do porta-malas, ateando fogo no veículo em seguida.

O motorista conseguiu sair do veículo e pediu ajuda para agentes policiais. Acionada para a ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) só chegou ao local quando o carro já estava incinerado.

O guincho foi acionado para remoção do veículo. De acordo com a PRF, "a ocorrência foi registrada e as providências cabíveis foram adotadas".